Категория
Техно
Дата публикации
Как ИИ возвращает бизнесу операционный рычаг

Большинство компаний ожидают, что рост автоматически улучшает экономику бизнеса. Доходы увеличиваются, а расходы относительно уменьшаются. Именно так должна работать экономия в масштабе.

Но на практике часто происходит другое: "Мы удвоили доходы и вместе с ними удвоили команду". В результате компания получает не более эффективный бизнес, а просто больше. Здесь и возникает вопрос операционного рычага.

Почему рост не всегда создает операционный рычаг

Когда бизнес растет, вместе с ним растет сложность. Больше клиентов – больше нестандартных запросов. Больше операций – больше исключений. Каждое исключение нуждается в человеке. С течением времени эти исключения оформляются в подпроцессы, подпроцессы порождают новые правила. Так компания попадает в операционную ловушку, из которой трудно выйти даже при хорошем росте.

Даже технологические компании часто ведут критические процессы вручную: клиентскую поддержку, комплайенс, финансовые операции или внутреннюю координацию. В результате ограничением роста становится не спрос, а операционная система компании.

Как CFO я смотрю на это просто: если каждые +10–20% роста нуждаются в пропорциональном увеличении организационной структуры, операционного рычага нет. У такой модели масштаб не улучшает юнит-экономику.

Где классическая автоматизация ломается

Казалось бы, решение очевидно – автоматизировать процессы. Но классическая автоматизация хорошо работает только в предполагаемой среде: когда есть чистые данные, стабильные правила и минимум исключений.

Реальный бизнес – это почти всегда противоположное. Данные приходят в разных форматах, правила изменяются, а исключения становятся нормой. В таких условиях системы начинают обрастать интеграциями, сценариями и ручными обходными решениями.

Именно поэтому многие финансовые и операционные команды не хотят покидать Excel. Его главное преимущество — гибкость, которая часто важнее формальной автоматизации.

Что умеет ИИ, а автоматизация нет

В отличие от классической автоматизации, ИИ работает с реальностью, которая может быть разной и где исключения это часть обыденного процесса.

Там, где раньше нужен был человек, чтобы прочесть сообщение, понять контекст и сформировать решение, ИИ берет эту работу на себя: классифицирует обращение, предлагает ответ, находит релевантное правило в базе знаний, подсвечивает риск или аномалию.

Фактически он переводит часть исключений в управляемый процесс. Именно здесь и начинает появляться операционный рычаг.

Эта логика уже активно используется в клиентской поддержке, финансовом комплаенсе, юридических сервисах и SaaS-компаниях — в любых knowledge-based бизнесах, где значительная часть работы заключается в обработке информации.

Сетап, который работает

Самая распространенная ошибка – пытаться интегрировать ИИ повсюду сразу. Гораздо эффективнее начать с одного процесса. Обычно это задачи, где много однотипной работы, но на входе есть неструктурированные данные: сообщения клиентов, тексты или документы.

Далее важно выбрать процесс с четкой метрикой успеха, например скорость ответа, уровень удовлетворенности клиентов, доля автоматически закрытых обращений, количество эскалаций.

Оптимальная модель старта - "человек + ИИ". ИИ готовит первую версию решения, человек проверяет. Со временем доля автоматического исполнения постепенно растет.

При этом автоматизация не обязательно означает сокращение людей. Часто больший эффект дает другой подход — направить освободившийся ресурс для ускорения роста бизнеса.

Как все выглядит на практике

В сфере онлайн-образования есть почти аксиома: больше студентов означает больше менторов. А больше менторов это больше расходов на рекрутинг, координацию и поддержку. Бизнес растет, а маржа стоит на месте.

Кроме этого возникает другая проблема – операционная. Менторы тратят значительную часть времени на однотипные вопросы студентов и проверку схожих домашних заданий. Это создает рутинную нагрузку и замедляет темп обучения.

В Mate academy мы начали с двух процессов:

  • Первый – автоматизировали проверку 30% типовых домашних задач с помощью ИИ-агента, натренированного на нашей базе знаний.
  • Второй — ввели ИИ-ответы в студенческих чатах, покрывающий ~40% запросов. Студент получает ответ сразу, а если он не подходит, вопрос переходит к ментору.

В результате нам удалось увеличить количество студентов на 20% без пропорционального роста команды (и бонусом убрали триггер рутинной работы для менторов, а для студентов долгое ожидание ответа).

В то же время качество обучения и метрика удовлетворенности пользователей не ухудшилось, ведь важнейшие для развития практических навыков задачи проверяются только людьми.

Новое понимание масштаба

В традиционной бизнес-логике масштаб означал простую формулу: больше людей поддерживают больший объем. Сегодня же больший объем поддерживается той же системой.

Настоящий операционный рычаг появляется тогда, когда бизнес может расти быстрее команды. И для бизнеса здесь есть один конкретный вопрос: изменяет ли ИИ соотношение между ростом дохода и операционными расходами? Если да — это уже не просто движение за трендами, а конкурентное преимущество.