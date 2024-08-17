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В Mate academy назвали популярные IT-профессии, которые выбирают студенты для обучения
Соучредители EdTech-стартапа Mate academy рассказали о наиболее востребованных специальностях для обучения и о трудностях трудоустройства в IT-компаниях людей уровня джуниор.
Сейчас наибольшее количество людей выбирают курсы Frontend. По популярности на втором месте идут курсы по Python, далее курсы QA, а после них – курсы Design.
Об этом в интервью delo.ua рассказали руководители Mate academy Макс Лысак и Роман Апостол.
Предприниматели добавили, что сейчас на рынке IT выросла конкуренция. Если раньше крупные аутсорсинговые компании активно нанимали джуниоров, то сейчас они преимущественно ищут специалистов среднего уровня.Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
"Сегодня вакансии преимущественно предлагают средние и малые аутсорсинговые компании, а также продуктовые компании. Хотя количество наших трудоустроенных студентов ежегодно растет, этот процесс стал операционно сложнее", — говорит CEO Mate academy Роман Апостол.
Компания уже трудоустроила 4 тысяч человек в сфере IT, что составляет примерно 2% от общего количества украинских IT-специалистов. IT-сектор генерирует около $10 млрд экспорта, и выпускники Mate academy составляют 2% этого сектора.
По словам предпринимателей, в 2022 году, в начале полномасштабного вторжения, удалось трудоустроить больше людей в ИТ, чем в 2021 году. В 2022 году это было примерно 800 человек, а в 2023 году – 1200. В этом году уже удалось трудоустроить 700 выпускников.
В целом с началом полномасштабной войны, из-за роста непредсказуемости в мировой финансовой ситуации и снижения спроса на некоторые специальности, в компании начали ощущать изменения.
"Людям стало труднее и дольше находить работу. В 2022 году мы запустили собственный отдел партнерств, основной целью которого стало налаживание сотрудничества с компаниями и подбор кандидатов под их вакансии среди наших выпускников", – добавил Co-founder в Mate academy Макс Лысак.
Крупнейшие IT-компании сокращают штат
В первой половине 2024 года количество работников в 50 крупнейших IT-компаниях Украины уменьшилось на 2,4 тысячи человек, что составляет 2,9% от предыдущего уровня. По состоянию на июль 2024 года, в этих компаниях работает 79,4 тысяч специалистов.
Уменьшение может быть обусловлено как оттоком кадров, так и ростом доли продуктовых компаний, обычно имеющих меньше технических специалистов.
Однако основными причинами сокращения числа специалистов стали релокация, проблемы с клиентами и увольнение. Половина компаний продолжают легализовать релокированных украинских специалистов за рубежом, а четверть компаний сообщают об увольнении находившихся на бенче специалистов.