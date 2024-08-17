В Mate academy назвали популярные IT-профессии, которые выбирают студенты для обучения

Соучредители EdTech-стартапа Mate academy рассказали о наиболее востребованных специальностях для обучения и о трудностях трудоустройства в IT-компаниях людей уровня джуниор.

Сейчас наибольшее количество людей выбирают курсы Frontend. По популярности на втором месте идут курсы по Python, далее курсы QA, а после них – курсы Design.

Об этом в интервью delo.ua рассказали руководители Mate academy Макс Лысак и Роман Апостол.

Предприниматели добавили, что сейчас на рынке IT выросла конкуренция. Если раньше крупные аутсорсинговые компании активно нанимали джуниоров, то сейчас они преимущественно ищут специалистов среднего уровня.

"Сегодня вакансии преимущественно предлагают средние и малые аутсорсинговые компании, а также продуктовые компании. Хотя количество наших трудоустроенных студентов ежегодно растет, этот процесс стал операционно сложнее", — говорит CEO Mate academy Роман Апостол.

Компания уже трудоустроила 4 тысяч человек в сфере IT, что составляет примерно 2% от общего количества украинских IT-специалистов. IT-сектор генерирует около $10 млрд экспорта, и выпускники Mate academy составляют 2% этого сектора.

По словам предпринимателей, в 2022 году, в начале полномасштабного вторжения, удалось трудоустроить больше людей в ИТ, чем в 2021 году. В 2022 году это было примерно 800 человек, а в 2023 году – 1200. В этом году уже удалось трудоустроить 700 выпускников.

В целом с началом полномасштабной войны, из-за роста непредсказуемости в мировой финансовой ситуации и снижения спроса на некоторые специальности, в компании начали ощущать изменения.

"Людям стало труднее и дольше находить работу. В 2022 году мы запустили собственный отдел партнерств, основной целью которого стало налаживание сотрудничества с компаниями и подбор кандидатов под их вакансии среди наших выпускников", – добавил Co-founder в Mate academy Макс Лысак.

Крупнейшие IT-компании сокращают штат

В первой половине 2024 года количество работников в 50 крупнейших IT-компаниях Украины уменьшилось на 2,4 тысячи человек, что составляет 2,9% от предыдущего уровня. По состоянию на июль 2024 года, в этих компаниях работает 79,4 тысяч специалистов.

Уменьшение может быть обусловлено как оттоком кадров, так и ростом доли продуктовых компаний, обычно имеющих меньше технических специалистов.

Однако основными причинами сокращения числа специалистов стали релокация, проблемы с клиентами и увольнение. Половина компаний продолжают легализовать релокированных украинских специалистов за рубежом, а четверть компаний сообщают об увольнении находившихся на бенче специалистов.