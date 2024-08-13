Соискатели работы присылают резюме, созданные ИИ: работодатели бьют тревогу

Около половины соискателей активно используют искусственный интеллект, в частности ChatGPT, для создания резюме и сопроводительных писем. Это приводит к росту количества заявок, но их качество часто страдает из-за неуклюжего и шаблонного текста. Об этом сообщает Financial Times

Эксперты указывают на то, что использование искусственного интеллекта снижает "барьер для входа", что позволяет большему числу людей подавать заявки.

В то же время, согласно опросам, проведенным HR-стартапом Beamery и креативной платформой Canva, значительная часть соискателей работы использует генеративный ИИ для поиска и подачи заявок на работу.

Опрос Beamery среди 2500 британских работников показал, что около 46% из них используют генеративный искусственный интеллект для поиска и подачи заявок на работу. В отдельном опросе Canva среди 5 000 соискателей со всего мира, 45% из них использовали генеративный ИИ для создания или улучшения своих резюме.

Интересно, что многие крупные компании, включая "Большую четверку" аудиторских фирм, имеют нулевую толерантность к использованию искусственного интеллекта в процессе подачи заявок. Они предостерегают кандидатов от использования ИИ и подчеркивают важность подлинности и индивидуальности в резюме.

Использование генеративного ИИ кандидатами выходит за рамки простого создания резюме. Все чаще они прибегают к обману во время рекрутинговых оценок, используя ИИ для ответов на тесты и вопросы. Это особенно распространено среди молодых кандидатов

Студенты используют ШИ для поиска работы: результаты опроса

Недавний опрос 1500 студентов, ищущих работу, проведенный консалтинговой компанией Neurosight, показал, что 57% из них использовали ChatGPT для поддержки своих заявок.

Интересно, что те, кто использовал бесплатную версию ChatGPT, реже проходили психометрические тесты, тогда как те, кто использовал платную версию, имели больший успех. По словам основателя Neurosight Джейми Беттса, четверть соискателей, которые заплатили за ChatGPT, прошли собеседование "с блестящими результатами".

Однако он также отметил, что эти кандидаты, как правило, имеют более высокий социально-экономический статус, что подчеркивает неравенство в доступе к передовым технологиям и их потенциальное влияние на процесс найма.

Издание отмечает, что работодатели озабочены тем, что кандидаты могут использовать ИИ для завышения своего реального опыта и квалификации. Они ищут новые способы выявления таких случаев и обеспечения честности и прозрачности в процессе найма, подчеркивая важность личного взаимодействия даже в условиях растущей автоматизации.

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