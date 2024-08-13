Шукачі роботи надсилають резюме створене ШІ: роботодавці б'ють на сполох

Близько половини претендентів на роботу активно використовують штучний інтелект, зокрема ChatGPT, для створення резюме та супровідних листів. Це призводить до зростання кількості заявок, але їх якість часто страждає через незграбний і шаблонний текст. Про це повідомляє Financial Times

Експерти вказують на те, що використання штучного інтелекту знижує "бар'єр для входу", що дозволяє більшій кількості людей подавати заявки.

Водночас згідно з опитуваннями, проведеними HR-стартапом Beamery та креативною платформою Canva, значна частина шукачів роботи використовує генеративний ШІ для пошуку та подачі заявок на роботу.

Опитування Beamery серед 2500 британських працівників показало, що близько 46% з них використовують генеративний штучний інтелект для пошуку та подачі заявок на роботу. В окремому опитуванні Canva серед 5 000 шукачів роботи з усього світу,45% з них використовували генеративний ШІ для створення або поліпшення своїх резюме.

Цікаво, що багато великих компаній, включаючи "Велику четвірку" аудиторських фірм, мають нульову толерантність до використання штучного інтелекту в процесі подачі заявок. Вони застерігають кандидатів від використання ШІ та наголошують на важливості автентичності та індивідуальності у резюме.

Використання генеративного ШІ кандидатами виходить за межі простого створення резюме. Все частіше вони вдаються до обману під час рекрутингових оцінок, використовуючи ШІ для відповідей на тести та запитання. Це особливо поширено серед молодих кандидатів

Студенти використовують ШІ для пошуку роботи: результати опитування

Нещодавнє опитування 1500 студентів, які шукають роботу, проведене консалтинговою компанією Neurosight, показало, що 57% з них використовували ChatGPT для підтримки своїх заявок.

Цікаво, що ті, хто використовував безкоштовну версію ChatGPT, рідше проходили психометричні тести, тоді як ті, хто використовував платну версію, мали більший успіх. За словами засновника Neurosight Джеймі Беттса, чверть пошукачів, які заплатили за ChatGPT, пройшли співбесіду "з блискучими результатами".

Однак він також зазначив, що ці кандидати, як правило, мають вищий соціально-економічний статус, що підкреслює нерівність у доступі до передових технологій та їх потенційний вплив на процес найму.

У виданні додали, що роботодавці стурбовані тим, що кандидати можуть використовувати ШІ для завищення свого реального досвіду та кваліфікації. Вони шукають нові способи виявлення таких випадків та забезпечення чесності та прозорості у процесі найму, підкреслюючи важливість особистої взаємодії навіть в умовах зростаючої автоматизації.

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