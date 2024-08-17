У Mate academy назвали популярні IT-професії, які обирають студенти для навчання

Співзасновники EdTech-стартапу Mate academy розповіли про найбільш затребувані спеціальності для навчання та про труднощі працевлаштування в IT-компаніях людей рівня джуніор.

Зараз найбільша кількість людей обирає курси Frontend. За популярністю на другому місці йдуть курси з Python, далі курси QA, а після них — курси Design.

Про це в інтерв'ю для delo.ua розповіли керівники Mate academy Макс Лисак та Роман Апостол.

Підприємці додали, що зараз на ринку IT зросла конкуренція. Якщо раніше великі аутсорсингові компанії активно наймали джуніорів, зараз вони переважно шукають спеціалістів середнього рівня.

"Сьогодні вакансії переважно пропонують середні та малі аутсорсингові компанії, а також продуктові компанії. Хоча кількість наших працевлаштованих студентів зростає щороку, цей процес став операційно складнішим", — каже CEO Mate academy Роман Апостол.

Компанія вже працевлаштувала 4 тисячі людей у сфері IT, що становить приблизно 2% від загальної кількості українських IT-фахівців. IT-сектор генерує близько $10 млрд експорту, і випускники Mate academy складають 2% від цього сектору.

За словами підприємців, у 2022 році, на початку повномасштабного вторгнення, вдалося працевлаштувати більше людей в ІТ, ніж у 2021 році. У 2022 році це було приблизно 800 осіб, а у 2023 році — 1200. Цього року вже вдалося працевлаштувати 700 випускників.

Загалом з початком повномасштабної війни, через зростання непередбачуваності у світовій фінансовій ситуації та зниження попиту на деякі спеціальності, в компанії почали відчувати зміни.

"Людям стало важче і довше знаходити роботу. У 2022 році ми запустили власний відділ партнерств, основною метою якого стало налагодження співпраці з компаніями та підбір кандидатів під їхні вакансії серед наших випускників", - додав Co-founder в Mate academy Макс Лисак.

Найбільші IT-компанії скорочують штат

У першій половині 2024 року кількість працівників у 50 найбільших IT-компаніях України зменшилася на 2,4 тисячі осіб, що становить 2,9% від попереднього рівня. Станом на липень 2024 року, у цих компаніях працює 79,4 тисячі фахівців.

Зменшення може бути зумовлено як відпливом кадрів, так і зростанням частки продуктових компаній, які зазвичай мають менше технічних спеціалістів.

Проте основними причинами скорочення кількості фахівців стали релокація, проблеми з клієнтами та звільнення. Половина компаній продовжують легалізувати релокованих українських спеціалістів за кордоном, а чверть компаній повідомляють про звільнення фахівців, які перебували на бенчі.