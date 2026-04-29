Siemens збудує парк водневих поїздів для залізниць Румунії

Управління з реформування залізниць Румунії уклало контракт із компанією Siemens Mobility на постачання 12 регіональних поїздів, що працюють на водневих паливних елементах. Новий екологічний транспорт має стати повноцінною заміною застарілому дизельному рухомому складу.

Дані поїзди будуть побудовані на базі інноваційної технологічної платформи Mireo Plus H. Згідно з умовами контракту, Siemens також забезпечить технічне обслуговування техніки протягом 15 років з можливістю продовження терміну ще на 15 років. Початок експлуатації водневих поїздів заплановано на 2029 рік.

Характеристики та обслуговування нового транспорту

Водневі поїзди Mireo Plus H призначені для використання на неелектрифікованих ділянках залізниці, що дозволить значно скоротити викиди вуглецю без проведення дорогої електрифікації колій.

Основні параметри нових поїздів:

Місткість — 131 стаціонарне пасажирське крісло та 5 відкидних сидінь у кожному складі.

Швидкість — максимальний показник в експлуатації сягатиме 120 км/год.

Складність — кожен потяг складається з двох вагонів.

Технічну підтримку парку організують у спеціалізованому депо в Бухаресті. Siemens використовуватиме цифрову платформу Railigent X для дистанційного моніторингу та прогнозування ремонтних робіт. Це також допоможе оптимізувати роботу бортових акумуляторних батарей, які накопичують надлишкову енергію.

Екологічна стратегія Румунії

Ця закупівля є частиною масштабної програми оновлення залізничної мережі сусідньої країни. Румунія активно інвестує у "зелений" транспорт, щоб відповідати кліматичним стандартам Європейського Союзу та підвищити комфорт пасажирських перевезень.

Нагадаємо, на кордоні з Румунією створюють нову логістичну зону для вантажівок. На трасі М-15 Одеса — Рені триває будівництво майданчика для стоянки та відпочинку поблизу пункту пропуску. Проєкт реалізується в межах модернізації прикордонної інфраструктури Одещини для пришвидшення логістики між країнами.