Siemens построит парк водородных поездов для железных дорог Румынии

Управление по реформированию железных дорог Румынии заключило контракт с компанией Siemens Mobility на поставку 12 региональных поездов, работающих на водородных топливных элементах. Новый экологический транспорт должен стать полноценной заменой устаревшему дизельному подвижному составу.

Как сообщает Delo.ua, об этом информирует Центр транспортных стратегий.

Эти поезда будут построены на базе инновационной технологической платформы Mireo Plus H. Согласно условиям контракта, Siemens также обеспечит техническое обслуживание техники в течение 15 лет с возможностью продления срока еще на 15 лет. Начало эксплуатации водородных поездов намечено на 2029 год.

Характеристики и обслуживание нового транспорта

Водородные поезда Mireo Plus H предназначены для использования на неэлектрифицированных участках железной дороги, что позволит значительно сократить выбросы углерода без дорогостоящей электрификации путей.

Основные параметры новых поездов:

Вместимость – 131 стационарное пассажирское кресло и 5 откидных сидений в каждом составе.

Скорость – максимальный показатель в эксплуатации будет достигать 120 км/ч.

Сложность – каждый поезд состоит из двух вагонов.

Техническую поддержку парка организуют в специализированном депо в Бухаресте. Siemens будет использовать цифровую платформу Railigent X для дистанционного мониторинга и прогнозирования ремонтных работ. Это также поможет оптимизировать работу бортовых аккумуляторных батарей, накапливающих избыточную энергию.

Экологическая стратегия Румынии

Эта закупка является частью масштабной программы обновления железнодорожной сети соседней страны. Румыния активно инвестирует в "зеленый" транспорт, чтобы соответствовать климатическим стандартам Европейского Союза и повысить комфорт пассажирских перевозок.

