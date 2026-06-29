Модернізація попри обстріли: Siemens допоможе Україні будувати децентралізоване теплозабезпечення

Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України та компанія “Сіменс Україна” підписали Меморандум про взаєморозуміння. Документ відкриває нові можливості для розбудови сучасної, технологічної та стійкої критичної інфраструктури.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Агентство відновлення.

В умовах постійних російських атак на енергетичний та транспортний сектори відновлення передбачає не лише відбудову зруйнованих об'єктів, а й впровадження інноваційних рішень.

За словами голови Агентства відновлення Сергія Сухомлина, підписаний документ є не просто декларативною домовленістю, оскільки за ним стоять цілком конкретні практичні кроки.

Зокрема, наразі відомство вже реалізує проєкт будівництва децентралізованої системи теплозабезпечення на одному з об’єктів у Києві.

Очікується, що обладнання та системи автоматизації від німецького концерну Siemens допоможуть зробити ці технічні рішення якіснішими, надійнішими та водночас оптимізують витрати державного бюджету.

Ключові напрями технологічної співпраці

Підписана угода створює підґрунтя для спільного опрацювання масштабних проєктів за кількома стратегічними напрямами. Серед них:

інтеграція сучасних технологій на об'єктах критичної інфраструктури, їх автоматизація та цифровізація;

розвиток передових систем розподілу електроенергії, передачі технологічних даних і кібербезпеки;

обмін міжнародним досвідом, найкращими практиками та гармонізація технічних стандартів в енергетичному секторі;

підвищення енергоефективності, посилення стійкості мереж та підтримка принципів низьковуглецевого розвитку.

В Агентстві відновлення висловили вдячність компанії «Сіменс Україна» за готовність долучитися до відбудови держави. Відомство продовжує співпрацю з міжнародними партнерами, фінансовими інституціями та приватним сектором задля впровадження комплексних інженерних, енергетичних і безпекових рішень.

Нагадаємо, Україна підписала енергетичні угоди на понад 1 млрд євро у Гданську. На полях міжнародної конференції URC 2026 українська делегація уклала загалом 28 партнерських документів. Усі залучені кошти планують витратити на підготовку міст до опалювального сезону, будівництво об'єктів розподіленої генерації та посилення стійкості системи.