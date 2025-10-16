Новая цифровая платформа поможет педагогам планировать уроки: что известно

Министерство образования и науки Украины совместно с Всемирным банком и студией EdEra запускает цифровую платформу "Образование для жизни". Ресурс помогает учителям планировать уроки, находить государственные стандарты и учебные материалы.

О платформе

Это первый комплексный цифровой ресурс, собирающий все материалы для работы учителя в одном месте. Платформа позволяет быстро найти государственные стандарты для всех уровней образования, образовательные программы, концептуальные основы разных отраслей, подборки упражнений для развития конкретных компетентностей, примеры межпредметной интеграции и инструменты оценки.

Ресурс предлагает практические примеры и идеи для воплощения в учебном процессе: как сочетать разные области, какие упражнения применять, как формировать сквозные умения. В то же время, платформа не навязывает единый подход, а дает педагогам свободу создавать собственный стиль преподавания, учитывая особенности конкретного класса и индивидуальность учителя. Это инструмент для профессионального творчества, сочетающий государственные стандарты образования с ежедневной практикой обучения в классе.

Основные возможности платформы

1. Навигация в образовательных областях

Концептуальные основы для 9 образовательных областей: цель, структура, ключевые компетентности, особенности преподавания.

Доступ к государственным стандартам для начальной, базовой и старшей школы и типовых образовательных программ.

2. Четкое продвижение обучения с 1 до 12 класса

Интерактивный стандарт, показывающий прогресс учащихся на протяжении всего школьного обучения.

Демонстрация примеров задач, связи ключевых компетентностей, сквозных умений и результатов обучения.

Помогает учителю организовать компетентно ориентированное и последовательное обучение.

3. Примеры реализации сквозных умений и ключевых компетентностей

Развитие умений: чтение с пониманием, критическое мышление, обучение на протяжении жизни, инициативность, предприимчивость, экологическая грамотность, здоровьесберегающая, социальная и гражданская компетентности.

Я ориентиры для лучшего понимания учениками себя, своих способностей и потребностей.

4. Библиотека упражнений и задач

Подборки упражнений для развития конкретных компетентностей – от критического мышления до креативности.

Возможность выбирать упражнения в зависимости от потребностей класса и целей урока.

5. Инструменты для межпредметной интеграции

Показывает, как разные области можно совмещать в одном уроке (например, биология и физкультура).

Особое внимание к художественной, технологической и природной отраслей, апробированных в 62 школах с сентября 2025 года.

6. Возможность совместного наполнения

Учителя и методисты могут делиться своими задачами и идеями для банка компетентностных материалов через email: [email protected] .

7. Инструменты оценки

Путеводители по оценке результатов обучения и компетентностей учащихся.

Помогают отслеживать прогресс и корректировать процесс образования.

Для кого предназначена платформа?

Платформа создана для учителей и методистов, стремящихся:

системно планировать образовательный процесс в соответствии с государственными стандартами;

создавать интересные и актуальные учебные материалы;

интегрировать различные предметы и области для формирования у учащихся целостного понимания мира;

развивать у учащихся знания и умения, необходимые для решения реальных проблем;

иметь быстрый и удобный доступ ко всем необходимым образовательным документам и ресурсам.

Об "Образовании для жизни"

"Образование для жизни" - это комплексная программа Министерства образования и науки Украины, направленная на поддержку реформы НУШ. Цель программы – сделать обучение последовательным и понятным для детей, чтобы школа не только передавала знания, но и учила их применять, готовя учащихся к жизни в современном меняющемся мире.

Основой программы является концепция 9 образовательных отраслей, которые дополняют государственные стандарты общего среднего образования. На их базе до 2030 г. планируется провести комплексные изменения: обновление учебных программ, программ профессионального развития для учителей, подходов к созданию учебников и модернизацию школьных образовательных пространств.

