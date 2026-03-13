В МОН разработали калькулятор для расчета зарплаты учителей

Министерство образования и науки Украины разработало калькулятор для точного расчета заработной платы учителя с учетом повышения.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на МОН.

С января 2026 года заработная плата педагогов выросла на 30%. Средства в рассрочку были перечислены общинам. Следующий этап повышения – еще на 20% – запланирован на сентябрь 2026 года.

Калькулятор предназначен для индивидуального расчета заработной платы с учетом должностного оклада, надбавок и доплат. С помощью инструмента можно сформировать индивидуальный расчетный лист с полной структурой зарплаты и использовать его для сравнения с фактическими начислениями.

По словам заместителя министра образования и науки Анастасии Софиенко, в 2026 году предусмотрены средства для повышения заработной платы учителей на 50%. Первая волна повышения – на 30% – произошла с начала года.

В то же время отмечается необходимость выплаты повышенных зарплат без сокращения надбавок. Большинство общин этой нормы соблюдаются, а доля общин, где наблюдалось значительное уменьшение надбавки за престижность труда, сократилось примерно до 3%.

Калькулятор зарплаты учителя разработан Министерством образования и науки Украины совместно с экспертами программы Polaris "Поддержка многоуровневого управления в Украине". Программа финансируется правительством Швеции через Sida и реализуется организацией SALAR International.

В случае разногласий или вопросов начисления заработной платы за январь 2026 года предусмотрена возможность оставить обращение через специальную форму. Также по вопросам начисления зарплаты работает горячая линия для общин.

Добавим, средняя зарплата учителей в сентябре 2025 года составила 12 500 грн ., что на 8,7% больше, чем в 2024 году (11 500 грн.). Количество отзывов на вакансии выросло на 44%, тогда как количество объявлений осталось таким же.

Какая зарплата у учителей

Зарплата учителей формируется из базового оклада, состоящего из тарифной ставки и тарифного коэффициента, доплат и надбавок. Ставка учителя составляет 3195 гривен.

Для повышения мотивации к работе учителям начисляют надбавки, в частности, за стаж, сертификацию, престижность труда, знание и использование иностранного языка и сложность работы. Эти надбавки начисляются в размере 10–50 % от базового оклада, то есть дополнительно учителя получают к окладу и доплате от 600 до 2 500 гривен по каждому пункту, в зависимости от стажа работы и категории учителя.

Согласно данным Education, зарплата учителя без опыта в размере 6693,9 гривен почти вдвое меньше средней зарплаты в этой сфере, которая составляет 12649 гривен.

В зависимости от стажа педагогической работы надбавки установлены так:

свыше 3 лет - 10% от должностного оклада;

более 10 лет - 20%;

более 20 лет – 30%.

Министерство финансов вместе с Министерством образования и науки ищет наиболее эффективное решение, чтобы найти средства на повышение зарплат педагогам, однако в текущих условиях вооруженной агрессии приоритетом остаются меры по обороноспособности и обеспечению функционирования бюджетной сферы. Учителям обещают поэтапный рост: +30% с 1 января 2026 и еще +20% с 1 сентября.