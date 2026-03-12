Надбавки учителям в Украине: 13% общин сократили премии за престижность в январе

В январе 13% территориальных общин Украины, а в феврале 7,5% снизили надбавки за престижность для учителей, часть из них - более чем на 10%. Причина - недостаточный объем образовательной субвенции.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует "Интерфакс-Украина" со ссылкой на сообщение заместителя министра образования Анастасии Софиенко.

Надбавки учителям

"Что нам говорит мониторинг... Есть состояние дел и за январь, и за февраль... Имеем положительную динамику. По образовательной субвенции за январь у нас было 6 общин, за февраль - 3 общины вообще не выплатили зарплату, или выплатили ее без повышения. Но здесь причины абсолютно технические: право подписи и так делее. Педагоги были проинформованы и проблема была решена", - сказала Софиенко.

Софиенко рассказала, что проводится постоянный мониторинг надбавок, чтобы проверить, не снивелировано ли повышение зарплат в 2026 году.

По ее данным, в январе 186 общин (13%) и в феврале 109 общин (7,5%) снизили надбавки за престижность. При этом 79 общин в январе и 41 в феврале сократили надбавки на 10% и более. Причина уменьшений – ограниченное финансирование из образовательной субвенции.

Относительно дошкольного, внешкольного образования и колледжей, 83 общины в январе и 23 общины в феврале выплатили зарплаты без повышений. После мартовских сессий местных советов планируется перерасчет с учетом повышений.

По словам главы комитета Верховной Рады по вопросам образования Сергея Бабака, хотя наблюдается определенный прогресс, ситуацию с выплатами зарплат и надбавок нельзя считать полностью положительной.

Всего из 1470 территориальных общин (включая Киев):

578 общин (39%) повысили надбавки за престижность,

603 общины (41%) уменьшили,

226 общин (15%) оставили размер надбавки на том же уровне.

При этом 120 снизивших надбавки общин имели на счетах образовательной субвенции после январских зарплат остатки свыше 1 млн грн, что позволяет ожидать коррекции выплат в ближайшее время.

Напомним, с 2021 по 2024 годы государство, местные бюджеты и международные партнеры потратили 11,3 млрд грн на цифровизацию школ Украины, но более половины школ до сих пор использует компьютеры старше 10–20 лет.