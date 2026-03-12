Надбавки вчителям в Україні: 13% громад скоротили премії за престижність у січні

У січні 13% територіальних громад України, а в лютому 7,5% зменшили надбавки за престижність для вчителів, частина з них - більш ніж на 10%. Причина - недостатній обсяг освітньої субвенції.

Як пише Delo.ua, про це інформує "Інтерфакс-Україна" з посиланням на повідомлення заступниці міністра освіти Анастасії Софієнко.

Надбавки вчителям

"Що нам говорить моніторинг… Маємо стан справ і за січень, і за лютий… Маємо позитивну динаміку. По освітній субвенції за січень у нас було 6 громад, за лютий - 3 громади котрі взагалі не виплатили зарплату, або виплатили її без підвищення. Але тут причини абсолютно технічні: право підпису і так далі. Педагоги були проінформовані і проблема була вирішена", - сказала Софієнко.

Софієнко розповіла, що проводиться постійний моніторинг надбавок, щоб перевірити, чи не знівельовано підвищення зарплат у 2026 році.

За її даними, у січні 186 громад (13%) та у лютому 109 громад (7,5%) зменшили надбавки за престижність. При цьому 79 громад у січні та 41 громада у лютому скоротили надбавки на 10% і більше. Причина зменшень - обмежене фінансування з освітньої субвенції.

Щодо дошкільної, позашкільної освіти та коледжів, 83 громади у січні та 23 громади у лютому виплатили зарплати без підвищень. Після березневих сесій місцевих рад планується перерахунок із урахуванням підвищень.

За словами голови комітету Верховної Ради з питань освіти Сергія Бабака, хоч спостерігається певний прогрес, ситуацію з виплатами зарплат і надбавок не можна вважати повністю позитивною.

Загалом із 1470 територіальних громад (включно з Києвом):

578 громад (39%) підвищили надбавки за престижність,

603 громади (41%) зменшили,

226 громад (15%) залишили розмір надбавки на тому ж рівні.

При цьому 120 громад, які знизили надбавки, мали на рахунках освітньої субвенції після січневих зарплат залишки понад 1 млн грн, що дозволяє очікувати корекції виплат найближчим часом.

