Податкова та прикордонники запустили автоматичний обмін даними: як це вплине на українців

Державна податкова служба та Держприкордонслужба запровадили автоматичний обмін інформацією про перетин кордону громадянами та транспортом. Системи надають відповіді за лічені секунди, що дозволяє швидко перевіряти податкове резидентство та виявляти фіктивні документи без зміни правил виїзду з країни.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба ДПСУ.

В податковій пояснили, що в автоматизований доступ скасовує потребу в паперовому листуванні між відомствами. Раніше працівники ДПС надсилали запити листами, а прикордонники опрацьовували кожен із них у ручному режимі. Тепер електронний запит формується посадовцем, а відповідь надається системою за декілька секунд.

"Автоматизований доступ це не про нові перевірки, обмеження чи додаткові повноваження. Правила перетину державного кордону також не змінюються. Але тепер ДПС зможе ще швидше виявляти фіктивні операції, схеми "сірого" імпорту чи експорту, схеми ухилення від оподаткування, точніше виявляти податкове резидентство", – сказала очільниця ДПСУ Леся Карнаух.

Виконувач обов'язків голови Державної прикордонної служби України Валерій Вавринюк наголосив, що цифровізація міжвідомчої взаємодії є одним із ключових напрямів розвитку державних інституцій.

Для чого податковій дані про перетин кордону

Податкова служба використовує інформацію про перетин кордону для двох основних завдань:

визначення податкового резидентства (перевірка перебування фізичної особи в Україні понад 183 дні протягом року для розрахунку податків та уникнення подвійного оподаткування);

запобігання фіктивним операціям (виявлення випадків, коли керівник підприємства підписував звітність чи фінансові документи, фактично перебуваючи за межами України).

Захист даних та правила перетину кордону

Обмін даними відбувається через Національну систему конфіденційного зв’язку. Для забезпечення безпеки діють такі правила:

кожен запит формується точково щодо однієї особи або одного транспортного засобу за наявності правових підстав;

запит підписується Кваліфікованим електронним підписом (КЕП) посадовця з позначкою часу;

усі дії фіксуються в електронних журналах аудиту, що унеможливлює анонімний перегляд.

В ДПСУ наголосили, що наявність податкових питань чи заборгованості не є підставою для заборони виїзду з країни – таке рішення ухвалює виключно суд.

Нагадаємо, у 2026 році податкова провела майже 100 документальних перевірок компаній, які ввозять і продають вживані автотранспортні засоби. За їх результатами донараховано 1,2 млрд грн податкових зобов’язань, а від’ємне значення ПДВ зменшено майже на 1 млрд грн.