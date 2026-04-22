Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,12

+0,02

EUR

51,91

+0,02

Наличный курс:

USD

43,90

43,75

EUR

51,85

51,60

ТОП 50 СЕО

Лидеры украинского
бизнеса
Свободная энергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре года большой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Украина и Польша готовят обмен таможенными данными: фуры будут проходить границу быстрее

таможня
Украина и Польша планируют обмен таможенными данными для сокращения очередей на границе

Украина и Польша планируют ввести обмен таможенной информацией, чтобы ускорить прохождение границы и снизить очереди для бизнеса. Также стороны желают расширить практику совместного таможенного контроля на пунктах пропуска.

Вопрос обсудили во время встречи главы Гостаможслужбы Ореста Мандзия с представителем Национальной фискальной администрации Польши.

Среди ключевых приоритетов сотрудничества:

  • запуск обмена таможенной информацией между странами
  • расширение общего таможенного контроля
  • развитие инфраструктуры пунктов пропуска

По словам Мандзия, обмен данными позволит ускорить таможенные процедуры и усилить контроль за правонарушениями.

Общий таможенный контроль уже работает на отдельных пунктах пропуска. Украина и Польша планируют расширить эту практику, что позволит:

  • сократить время прохождения границы
  • уменьшить очереди
  • повысить безопасность перевозок

Стороны договорились провести отдельную встречу на уровне руководства таможенных органов для согласования дальнейших шагов.

Напомним, что на границе с Польшей образуются значительные очереди , а отдельные пункты пропуска остаются перегруженными. Время ожидания может достигать нескольких часов, что создает дополнительные затраты для бизнеса и перевозчиков.

Автор:
Лариса Крупко