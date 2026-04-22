- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Украина и Польша готовят обмен таможенными данными: фуры будут проходить границу быстрее
Украина и Польша планируют ввести обмен таможенной информацией, чтобы ускорить прохождение границы и снизить очереди для бизнеса. Также стороны желают расширить практику совместного таможенного контроля на пунктах пропуска.
Как пишет Delo.ua , об этом сообщает Государственная таможенная служба Украины.
Вопрос обсудили во время встречи главы Гостаможслужбы Ореста Мандзия с представителем Национальной фискальной администрации Польши.
Среди ключевых приоритетов сотрудничества:
- запуск обмена таможенной информацией между странами
- расширение общего таможенного контроля
- развитие инфраструктуры пунктов пропуска
По словам Мандзия, обмен данными позволит ускорить таможенные процедуры и усилить контроль за правонарушениями.
Общий таможенный контроль уже работает на отдельных пунктах пропуска. Украина и Польша планируют расширить эту практику, что позволит:
- сократить время прохождения границы
- уменьшить очереди
- повысить безопасность перевозок
Стороны договорились провести отдельную встречу на уровне руководства таможенных органов для согласования дальнейших шагов.
Напомним, что на границе с Польшей образуются значительные очереди , а отдельные пункты пропуска остаются перегруженными. Время ожидания может достигать нескольких часов, что создает дополнительные затраты для бизнеса и перевозчиков.