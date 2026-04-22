Украина и Польша готовят обмен таможенными данными: фуры будут проходить границу быстрее

Украина и Польша планируют ввести обмен таможенной информацией, чтобы ускорить прохождение границы и снизить очереди для бизнеса. Также стороны желают расширить практику совместного таможенного контроля на пунктах пропуска.

Как пишет Delo.ua , об этом сообщает Государственная таможенная служба Украины.

Вопрос обсудили во время встречи главы Гостаможслужбы Ореста Мандзия с представителем Национальной фискальной администрации Польши.

Среди ключевых приоритетов сотрудничества:

запуск обмена таможенной информацией между странами

расширение общего таможенного контроля

развитие инфраструктуры пунктов пропуска

По словам Мандзия, обмен данными позволит ускорить таможенные процедуры и усилить контроль за правонарушениями.

Общий таможенный контроль уже работает на отдельных пунктах пропуска. Украина и Польша планируют расширить эту практику, что позволит:

сократить время прохождения границы

уменьшить очереди

повысить безопасность перевозок

Стороны договорились провести отдельную встречу на уровне руководства таможенных органов для согласования дальнейших шагов.

Напомним, что на границе с Польшей образуются значительные очереди , а отдельные пункты пропуска остаются перегруженными. Время ожидания может достигать нескольких часов, что создает дополнительные затраты для бизнеса и перевозчиков.