Для родителей детей с инвалидностью изменили правила отсрочки

Для родителей детей с инвалидностью до 18 лет изменился порядок автоматического продления отсрочки от мобилизации. Теперь система проверяет данные о ребенке по последнему выданному свидетельству о рождении.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Минобороны.

Если данные в государственных реестрах не совпадают, отсрочка может не продлиться автоматически. В таком случае необходимо проверить информацию о ребенке, при необходимости обновить его в реестрах и повторно подать запрос в приложении "Резерв+".

Обновленный порядок относится к проверке данных для автоматического продления отсрочки родителям детей с инвалидностью до 18 лет.

Теперь система ищет информацию о ребенке по данным последнего выданного свидетельства о рождении. Также данные могут сверять по регистрационному номеру учетной карточки налогоплательщика ребенка, если он есть, на основе информации из Государственного реестра актов гражданского состояния граждан.

Чтобы система подтвердила отсрочку автоматически, в Единой информационной системе социальной сферы должны быть даны именно последнее выданное свидетельство о рождении ребенка — того, что внесено в ДРАЦС и отражается в "Дії".

Если отсрочка не продлилась автоматически, нужно проверить:

правильно ли указаны данные о ребенке;

совпадают ли данные последнего свидетельства о рождении;

есть корректная информация в ДРАЦС и Единой информационной системе социальной сферы.

В "Дії" нужно проверять не само свидетельство о рождении, а актовую запись о рождении ребенка. Если он не отображается, следует обратиться в ДРАЦС для проверки и внесения необходимых данных.

Если актовая запись отображается, нужно открыть полную информацию и проверить персональные данные: ФИО, налоговый номер и дату рождения. Также нужно найти свидетельство с позднейшей датой выдачи — именно его данные должны быть внесены в Единую информационную систему социальной сферы.

Уточнить, какое свидетельство о рождении ребенка указано в этой системе, можно в органе социальной защиты населения или в Пенсионном фонде Украины.

Обновить медицинское заключение об инвалидности ребенка и персональных данных в Единой информационной системе социальной сферы можно в отделении Пенсионного фонда.

После обновления данных необходимо повторно подать запрос на отсрочку в "Резерв+". Для этого нужно открыть приложение, перейти в раздел "Сервисы", выбрать оформление отсрочки, указать основание - наличие ребенка с инвалидностью до 18 лет - и отправить запрос.

В "Резерв+" напоминают, что более 90% действующих отсрочок продолжаются автоматически. Если основание для отсрочки хранится и подтверждается данными в государственных реестрах, повторно подавать заявление или документы не требуется.

Напомним, "Резерв+" ввел отсрочку от военного призыва для единственных совершеннолетних детей родителей с инвалидностью I или II группы в прошлом году.