Для батьків дітей з інвалідністю змінили правила відстрочки

Для батьків дітей з інвалідністю до 18 років змінився порядок автоматичного продовження відстрочки від мобілізації. Тепер система перевіряє дані про дитину за останнім виданим свідоцтвом про народження.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Міноборони.

Якщо дані в державних реєстрах не збігаються, відстрочка може не продовжитися автоматично. У такому разі потрібно перевірити інформацію про дитину, за потреби оновити її в реєстрах і повторно подати запит у застосунку "Резерв+".

Оновлений порядок стосується перевірки даних для автоматичного продовження відстрочки батькам дітей з інвалідністю до 18 років.

Тепер система шукає інформацію про дитину за даними останнього виданого свідоцтва про народження. Також дані можуть звіряти за реєстраційним номером облікової картки платника податків дитини, якщо він є, на основі інформації з Державного реєстру актів цивільного стану громадян.

Щоб система підтвердила відстрочку автоматично, в Єдиній інформаційній системі соціальної сфери мають бути дані саме останнього виданого свідоцтва про народження дитини — того, що внесене в ДРАЦС і відображається в "Дії".

Якщо відстрочка не продовжилася автоматично, потрібно перевірити:

чи правильно вказані дані про дитину;

чи збігаються дані останнього свідоцтва про народження;

чи є коректна інформація в ДРАЦС та Єдиній інформаційній системі соціальної сфери.

У "Дії" потрібно перевіряти не саме свідоцтво про народження, а актовий запис про народження дитини. Якщо він не відображається, варто звернутися до ДРАЦС для перевірки та внесення необхідних даних.

Якщо актовий запис відображається, потрібно відкрити повну інформацію та перевірити персональні дані: ПІБ, податковий номер і дату народження. Також треба знайти свідоцтво з найпізнішою датою видачі — саме його дані мають бути внесені до Єдиної інформаційної системи соціальної сфери.

Уточнити, яке свідоцтво про народження дитини зазначене в цій системі, можна в органі соціального захисту населення або в Пенсійному фонді України.

Оновити медичний висновок про інвалідність дитини та персональні дані в Єдиній інформаційній системі соціальної сфери можна у відділенні Пенсійного фонду.

Після оновлення даних потрібно повторно подати запит на відстрочку в "Резерв+". Для цього треба відкрити застосунок, перейти до розділу "Сервіси", обрати оформлення відстрочки, зазначити підставу — наявність дитини з інвалідністю до 18 років — і надіслати запит.

У "Резерв+" нагадують, що понад 90% чинних відстрочок наразі продовжуються автоматично. Якщо підстава для відстрочки зберігається і підтверджується даними в державних реєстрах, повторно подавати заяву або документи не потрібно.

Нагадаємо, “Резерв+” запровадив відстрочку від військового призову для єдиних повнолітніх дітей батьків з інвалідністю І або ІІ групи щи минулого року.