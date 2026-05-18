Более 90% отсрочок от мобилизации в Украине теперь продолжаются автоматически: кто имеет право
Более 90% отсрочок от призыва по мобилизации в Украине продолжаются в автоматическом режиме. Правило распространяется на онлайн-отсрочки в приложении "Резерв+" и на документы, ранее оформленные через ЦПАУ. Электронная система самостоятельно сверяет основания через государственные базы данных, после чего обновленная информация появляется в цифровом военно-учетном документе.
Как пишет Delo.ua, об этом информирует Минобороны.
Граждане, чьи сведения нуждаются в личном уточнении, имеют право подать заявление на продление отсрочки через любой Центр предоставления административных услуг (ЦПАУ). Территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) приостановили прием таких заявлений от граждан. Это изменение позволило убрать очереди в военных комиссариатах и снизить объем бумажной работы.
Автоматическое подтверждение через государственные реестры сейчас работает для 22 категорий лиц, среди которых:
- люди с инвалидностью;
- временно непригодные к службе лица;
- родители троих и более детей;
- родители ребенка с инвалидностью до 18 лет;
- опекуны человека, признанного недееспособным; лица, имеющие жену или мужа с инвалидностью I, II или III группы;
студенты и аспиранты;
- лица после годовалого контракта в возрасте от 18 до 25 лет и т.д.
При отсутствии необходимых сведений в реестрах автоматическое продление может не сработать. Чаще всего это касается:
- лиц, имеющих отца или мать с инвалидностью I или II группы;
- лиц, ухаживающих за тяжелобольным членом семьи;
- родителей троих и более детей.
В таких ситуациях необходимо лично обратиться в ЦПАУ с бумажными документами.
Для беспрепятственного автоматического продления гражданам следует проверить актуальность следующих данных:
- сведения о семье в ГРАГС;
- регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНОКПП) отца или матери с инвалидностью в актовом записи о рождении;
- данные об инвалидности в ЕИССС или базе Пенсионного фонда;
- персональные данные родителей в актовой записи о рождении детей;
- отсутствие задолженности по уплате алиментов или наличие долга, не превышающего сумму платежей за три месяца.
Через мобильное приложение "Резерв+" можно оформить онлайн 11 типов отсрочок. Эта услуга доступна для:
- людей с инвалидностью;
- временно непригодных к службе лиц; родителей ребенка с инвалидностью до 18 лет;
- родителей совершеннолетнего ребенка с инвалидностью I или II группы;
- лиц, чей супруг имеет инвалидность I или II группы;
- лиц, имеющих отца или мать с инвалидностью I или II группы;
- женщин и мужчин военных с ребенком;
- родителей троих и более детей;
- родителей, самостоятельно воспитывающих ребенка до 18 лет;
- студентов и аспирантов;
- работников высшего и профессионального образования.
