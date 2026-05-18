Более 90% отсрочок от мобилизации в Украине теперь продолжаются автоматически: кто имеет право

Резерв+
Отсрочка от военного призыва в "Резерв+" / Минобороны

Более 90% отсрочок от призыва по мобилизации в Украине продолжаются в автоматическом режиме. Правило распространяется на онлайн-отсрочки в приложении "Резерв+" и на документы, ранее оформленные через ЦПАУ. Электронная система самостоятельно сверяет основания через государственные базы данных, после чего обновленная информация появляется в цифровом военно-учетном документе.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует Минобороны.

Граждане, чьи сведения нуждаются в личном уточнении, имеют право подать заявление на продление отсрочки через любой Центр предоставления административных услуг (ЦПАУ). Территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) приостановили прием таких заявлений от граждан. Это изменение позволило убрать очереди в военных комиссариатах и снизить объем бумажной работы.

Автоматическое подтверждение через государственные реестры сейчас работает для 22 категорий лиц, среди которых:

  • люди с инвалидностью;
  • временно непригодные к службе лица;
  • родители троих и более детей;
  • родители ребенка с инвалидностью до 18 лет;
  • опекуны человека, признанного недееспособным; лица, имеющие жену или мужа с инвалидностью I, II или III группы;
  • студенты и аспиранты;
  • лица после годовалого контракта в возрасте от 18 до 25 лет и т.д.

При отсутствии необходимых сведений в реестрах автоматическое продление может не сработать. Чаще всего это касается:

  • лиц, имеющих отца или мать с инвалидностью I или II группы;
  • лиц, ухаживающих за тяжелобольным членом семьи;
  • родителей троих и более детей.

В таких ситуациях необходимо лично обратиться в ЦПАУ с бумажными документами.

Для беспрепятственного автоматического продления гражданам следует проверить актуальность следующих данных:

  • сведения о семье в ГРАГС;
  • регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНОКПП) отца или матери с инвалидностью в актовом записи о рождении;
  • данные об инвалидности в ЕИССС или базе Пенсионного фонда;
  • персональные данные родителей в актовой записи о рождении детей;
  • отсутствие задолженности по уплате алиментов или наличие долга, не превышающего сумму платежей за три месяца.

Через мобильное приложение "Резерв+" можно оформить онлайн 11 типов отсрочок. Эта услуга доступна для:

  • людей с инвалидностью;
  • временно непригодных к службе лиц; родителей ребенка с инвалидностью до 18 лет;
  • родителей совершеннолетнего ребенка с инвалидностью I или II группы;
  • лиц, чей супруг имеет инвалидность I или II группы;
  • лиц, имеющих отца или мать с инвалидностью I или II группы;
  • женщин и мужчин военных с ребенком;
  • родителей троих и более детей;
  • родителей, самостоятельно воспитывающих ребенка до 18 лет;
  • студентов и аспирантов;
  • работников высшего и профессионального образования.

Зачисление отсрочки происходит только при безналичной оплате товаров, участвующих в программе.

Ранее сообщалось, что в Украине определен перечень категорий граждан, для которых отсрочка от мобилизации в системе "Резерв+" продолжается автоматически .

Автор:
Татьяна Ковальчук