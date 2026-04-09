Отсрочка после контракта: что гарантирует новая норма для военных 18–25 лет

Минобороны уточнило правила отсрочки после увольнения / Сухопутные войска ВСУ

Военные в возрасте 18–25 лет, отслужившие по годовому контракту в Силах обороны, получат гарантированную отсрочку от призыва на 12 месяцев.

Как сообщает Delo.ua, об этом информирует пресс-служба Минобороны.

Годовой контракт и отсрочка

Военнослужащие в возрасте 18–25 лет, заключившие годовой контракт с Силами обороны и уволившиеся после его завершения, теперь получают гарантированную отсрочку от призыва.

Норма была доработана командой Министерства обороны вместе с Комитетом по национальной безопасности, обороне и разведке и уже полностью реализована.

Отсрочка действует в течение 12 месяцев после увольнения. В этот период призыв возможен только по добровольному согласию военного.

Как отмечают в Минобороны, это решение способствует формированию современной профессиональной армии, где служба является сознательным выбором, а не обязанностью.

Что известно о "Контракте 18-24"

Проект Контракт 18-24 гарантирует добровольцам финансовую стабильность и социальные льготы. После подписания контракта военнослужащий сразу получает   200 тыс. грн, а общая сумма выплат по контракту составляет   1 млн. грн.

Кроме этого, ежемесячное денежное довольствие может достигать   до 120 тыс. грн,   а с учетом боевых доплат – общий годовой доход может превышать 2 миллиона гривен.

Участникам проекта также доступны:

  • "нулевая" ипотека;
  • безвозмездное обучение в вузах;
  • полное медицинское обслуживание, включая зубное протезирование;
  • право на выезд за границу после одного года службы.

Кроме того, Кабинет министров одобрил предложение Министерства обороны по   расширение экспериментального проекта "Контракт 18-24". Теперь он будет охватывать и должности, связанные с работой беспилотных систем. Для граждан в возрасте до 25 лет, желающих служить по этому направлению, введена отдельная форма контракта.

Также расширен перечень военнослужащих, которые могут получить единовременную выплату в размере 1 миллиона гривен. Она теперь доступна и тем, кто поступил на службу в возрасте до 25 лет с момента введения военного положения, но еще до официального старта проекта в феврале 2025 года.

Ольга Опенько