Відстрочка після контракту: що гарантує нова норма для військових 18–25 років

Як повідомляє Delo.ua, про це інформує пресслужба Міноборони.

Річний контракт і відстрочка

Військовослужбовці віком 18–25 років, які уклали річний контракт із Силами оборони та звільнилися після його завершення, тепер отримують гарантовану відстрочку від призову.

Норма була доопрацьована командою Міністерства оборони разом із Комітетом з питань національної безпеки, оборони та розвідки і вже повністю реалізована.

Відстрочка діє протягом 12 місяців після звільнення. У цей період призов можливий лише за добровільною згодою військового.

Як наголошують у Міноборони, це рішення сприяє формуванню сучасної професійної армії, де служба є свідомим вибором, а не обов’язком.

Що відомо про "Контракт 18-24"

Проєкт "Контракт 18-24" гарантує добровольцям фінансову стабільність і соціальні пільги. Після підписання контракту військовослужбовець одразу отримує 200 тис. грн, а загальна сума виплат за контрактом становить 1 млн грн.

Окрім цього, щомісячне грошове забезпечення може сягати до 120 тис. грн, а з урахуванням бойових доплат — загальний річний дохід може перевищувати 2 мільйони гривень.

Учасникам проєкту також доступні:

"нульова" іпотека;

безоплатне навчання у вишах;

повне медичне обслуговування, включаючи зубне протезування;

право на виїзд за кордон після одного року служби.

Кріим того, Кабінет міністрів схвалив пропозицію Міністерства оборони щодо розширення експериментального проєкту "Контракт 18–24". Відтепер він охоплюватиме й посади, пов’язані з роботою безпілотних систем. Для громадян віком до 25 років, які бажають служити за цим напрямком, запроваджено окрему форму контракту.

Також розширено перелік військовослужбовців, які можуть отримати одноразову виплату в розмірі 1 мільйона гривень. Вона тепер доступна й тим, хто вступив на службу у віці до 25 років з моменту запровадження воєнного стану, але ще до офіційного старту проєкту в лютому 2025 року.