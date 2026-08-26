На Одещині відновили роботу автомобільного пункту пропуску після атаки

На Одещині відновили роботу автомобільного пункту пропуску “Виноградівка – Вулкенєшть”, інфраструктура якого була пошкоджена внаслідок російської атаки. Після проведення першочергових відновлювальних робіт пункт пропуску знову здійснює пропускні операції.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба Агентсва відновлення.

На Одещині відновив роботу автомобільний пункт пропуску "Виноградівка – Вулкенєшть", інфраструктура якого була пошкоджена внаслідок російської атаки. Через пошкодження пункт тимчасово не здійснював пропускні операції.

До ліквідації наслідків атаки та відновлення роботи об’єкта долучилися Служба відновлення та розвитку інфраструктури в Одеській області, підрядна організація, ДСНС, Національна поліція, Державна прикордонна служба та Державна митна служба України.

Фахівці оперативно виконали першочергові відновлювальні роботи та створили необхідні умови для безпечної роботи контрольних служб.

Наразі пункт пропуску повністю відновив роботу та здійснює пропускні операції у штатному режимі.

Усі залучені служби, фахівці та підрядники продовжують працювати над ліквідацією наслідків російської атаки та відновленням пошкодженої інфраструктури.

Нагадаємо, унаслідок чергової російської атаки ударними безпілотниками було пошкоджено інфраструктуру міжнародного пункту пропуску "Виноградівка – Вулкенєшть", розташованого на кордоні з Молдовою.