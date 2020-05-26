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Банки 20 минут назад

В НБУ не исключают появления в Украине объединенных кредитных союзов

В роли таких банков могут выступать объединенные кредитные союзы, которые будут иметь доступ к системе электронных платежей Нацбанка

Катерина Рожкова. Фото: Финансовый клуб Катерина Рожкова. Фото: Финансовый клуб
Катерина Рожкова. Фото: Финансовый клуб

В Украине должны функционировать финансовые учреждения, в которые, в частности, могут входить кредитные союзы.

Об этом в интервью "Финансовому клубу" заявила первый заместитель главы Национального банка Украины (НБУ) Катерина Рожкова.

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Она напомнила, что ко всем банкам предъявляются более серьезные требования, чем к остальным финансовым компаниям.

"Аналогом кооперативных банков можно назвать объединенные кредитные союзы (ОКС), с учетом запланированного нами расширение возможностей для них. Это надстроенная структура, в которую входят кредитные союзы. ОКС для них по сути может выступать "банком банков" — кредитный союз для кредитных союзов. Например, он сможет при необходимости поддержать ликвидность своих участников. Возможно, такой ОКС будет иметь доступ к нашей СЭП (система электронных платежей — Delo.ua), чтобы оперативный доступ к средствам", — рассказала Рожкова.

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Первый замглавы НБУ добавила, что требования и критерии к ОКС будут более жесткими, по сравнению с обычными кредитными союзами.

Как сообщалось ранее, Национальный банк Украины обнародовал Белую книгу "Будущее регулирования рынка кредитования финансовыми компаниями".

Напомним, в сентябре 2019 года Верховная Рада приняла закон о "сплите", который разделяет функции Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг (Нацкомфинуслуг) между Нацбанком и Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР).

Это решение было одним из требований Международного валютного фонда. Его целью является улучшение регулирования в сфере финансовых услуг путем ликвидации одного из регуляторов — Нацкомфинуслуг.

Ранее Delo.ua рассказывало подробнее о плюсах и минусах таких изменений.

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