Несмотря на карантин, проект "сплит" готов на 90% — первый замглавы НБУ Рожкова

Реализация проекта "сплит" уже готова на 90%. За период карантина Национальный банк Украины (НБУ) не менял планы и сейчас полностью вписывается в график получения функций от Национальной комиссии по регулированию рынков финансовых услуг.

Об этом рассказала первый заместитель главы НБУ Катерина Рожкова в интервью FinClub.

"Первое — мы показали рынку свое видение будущей работы и регулирования. Мы опубликовали шесть "белых книг" по основным сегментам небанковского рынка. Это наши путеводители. Ключевые идеи документов лягут в основу готовящихся законопроектов и регуляций", — сказала она.

Также были внесены изменения во внутреннюю структуру НБУ, проведены конкурсы на должности руководителей вновь созданных департаментов, укомплектовываются персоналом профильные подразделения. Кроме того, продолжается работа с отчетностью небанковского рынка, рассказала Рожкова.

"Еще остается ряд технических вопросов, но для меня важно, чтобы мы по сути и по процессам были готовы к "сплиту". Мы теперь "чувствуем" небанковский рынок не только в плане подготовки концепций, но и в плане работы с "живыми" компаниями. И с 1 июля готовы к выполнению новой для себя функции", — сказала она.

Напомним, что закон о "сплите" — разделении функций Национальной комиссии по регулированию рынков финансовых услуг между Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку и Национальным банком, — Верховная Рада приняла в 2019 году. С 1 июля 2020 года надзор за страховыми компаниями, кредитными союзами, ломбардами и финансовыми компаниями перейдет от Нацкомфинуслуг к Национальному банку. Delo.ua рассказывало подробнее о плюсах и минусах таких изменений.