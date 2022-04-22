Українці подали понад 100 тисяч заяв про пошкоджене майно через "Дію" – Мінцифри

На сьогоднішній день громадяни України подали понад 100 тисяч заяв про своє пошкоджене майно через додаток та портал “Дія”.

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Як повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації, інформація про пошкоджене або зруйноване майно збирається у додатку та на порталі "Дія", щоб зафіксувати збитки для подальшого відновлення.

У Мінцифри зазначили, що українці можуть повідомити про пошкодження житлових приміщень як зі смартфона, так і з комп'ютера.

"Це потрібно, щоб команда експертів могла провести оцінку пошкоджень та компенсувати збитки. Держава зробить усе, щоб відбудувати кожен будинок, який постраждав від повномасштабного вторгнення Росії на нашу землю", – йдеться у повідомленні.

У міністерстві додали: щоб заповнити форму, знадобиться інформація про об'єкт, фото чи відео пошкодження та контакти.

Щоб подати заяву в програмі, потрібно в розділі "Послуги" натиснути на "Пошкоджене майно", вказати всю необхідну інформацію та надіслати повідомлення.

Щоб подати заяву на порталі "Дія", необхідно авторизуватися на порталі, заповнити форму та надіслати повідомлення.

У Мінцифри додали, що послуга також доступна працівникам ЦНАП та нотаріусам, які можуть заповнювати та подавати повідомлення від імені українців або їхніх представників.

Нагадаємо, послуга щодо приймання заяв на компенсацію за втрату будинку чи квартири внаслідок бойових дій у сервісі "Дія" почала працювати 29 березня.

Раніше Кабмін ухвалив постанову, яка дозволить українцям онлайн фіксувати факт пошкоджень майна внаслідок дій російських окупантів.

Згодом завдяки цій інформації уряд матиме змогу підрахувати збитки та оцінити, скільки коштів потрібно на відновлення. У свою чергу постраждалі від російської агресії отримають компенсацію.