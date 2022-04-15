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У "Дії" знову можна користуватися посвідченням водія та техпаспортом
У додатку "Дія" знову з'явилися посвідчення водія та техпаспорт, які деякий час були недоступні. Про це 15 квітня повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.
"Ми відновили таку можливість. Адже на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну ми виключили деякі реєстри, для безпеки. Тому цифрові документи та послуги були тимчасово недоступними у "Дії", - пояснив голова Мінцифри.
Після початку повномасштабної російсько-української війни у додатку "Дія" також з'явилася нова послуга - "єДокумент". Це цифрове посвідчення на період воєнного часу у разі втрати документів.
Він міститиме паспортні дані та РНОКПП. Документ автоматично буде доступний усім користувачам програми "Дія". Потрібно лише оновити програму. Як анонсували в уряді, новий документ визнаватимуть органи державної влади, Нацполіція, військові на блокпостах.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Крім цього, у 29 березня почав працювати ще один новий функціонал державного сервісу “Дія”. Тепер у додатку можна подати заяву на компенсацію за втрату будинку чи квартири внаслідок бойових дій.