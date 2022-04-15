У "Дії" знову можна користуватися посвідченням водія та техпаспортом

У додатку "Дія" знову з'явилися посвідчення водія та техпаспорт, які деякий час були недоступні. Про це 15 квітня повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

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"Ми відновили таку можливість. Адже на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну ми виключили деякі реєстри, для безпеки. Тому цифрові документи та послуги були тимчасово недоступними у "Дії", - пояснив голова Мінцифри.

Після початку повномасштабної російсько-української війни у додатку "Дія" також з'явилася нова послуга - "єДокумент". Це цифрове посвідчення на період воєнного часу у разі втрати документів.

Він міститиме паспортні дані та РНОКПП. Документ автоматично буде доступний усім користувачам програми "Дія". Потрібно лише оновити програму. Як анонсували в уряді, новий документ визнаватимуть органи державної влади, Нацполіція, військові на блокпостах.

Крім цього, у 29 березня почав працювати ще один новий функціонал державного сервісу “Дія”. Тепер у додатку можна подати заяву на компенсацію за втрату будинку чи квартири внаслідок бойових дій.