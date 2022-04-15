В "Дії" снова можно пользоваться водительским удостоверением и техпаспортом

В приложении "Дія" снова появились водительские удостоверения и техпаспорт, которые некоторое время были недоступны. Об этом 15 апреля сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

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"Мы восстановили такую возможность. Ведь в начале полномасштабного вторжения России в Украину мы выключили некоторые реестры, для безопасности. Поэтому цифровые документы и услуги были временно недоступны в "Дії", - объяснил глава Минцифры.

После начала полномасштабной российско-украинской войны в приложении "Дія" также появилась новая услуга — "еДокумент". Это цифровое удостоверение на период военного времени в случае потери документов.

Он будет содержать паспортные данные и РНОКПП. Документ автоматически будет доступен всем пользователям приложения "Дія". Нужно только обновить приложение. Как анонсировали в правительстве, новый документ будут признавать органы государственной власти, Нацполиция, военные на блокпостах.

Кроме этого в 29 марта начал работать еще один новый функционал государственного сервиса “Дія”. Теперь в приложении можно подать заявление на компенсацию за потерю дома или квартиры в результате боевых действий.