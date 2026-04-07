Рада продовжила військовий збір на три роки після війни

Військовий збір
Українці платитимуть військовий збір ще три роки після війни / Depositphotos

Верховна Рада України ухвалила в цілому законопроєкт №15110, який передбачає продовження дії військового збору на три роки після завершення війни. Документ підтримали 257 народних депутатів.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення народного депутата Ярослава Железняка.

Закон є частиною пакету реформ, узгодженого з Міжнародний валютний фонд, та був прийнятий одразу у двох читаннях.

Ключовою новацією є зміна механізму використання коштів: військовий збір спрямовуватиметься до окремого спеціального фонду державного бюджету, який формуватиметься виключно для фінансування оборонних потреб. Раніше ці надходження зараховувалися до загального фонду бюджету.

За оцінками, у 2026 році надходження від військового збору можуть становити близько 163 млрд грн.

У Міністерстві фінансів додають, що чинні ставки залишаються без змін:

  • 5% — для фізичних осіб (для військовослужбовців та працівників сектору безпеки і оборони — 1,5% із доходів у вигляді грошового забезпечення (крім доходів, звільнених від оподаткування військовим збором);
  • 10% від мінімальної зарплати — для ФОП 1, 2 і 4 груп;
  • 1% від доходу — для платників єдиного податку 3 групи (ФОП та юридичних осіб, крім е-резидентів)

Зауважимо, бізнес виступав проти такого рішення. Старший економіст CASE Україна Володимир Дубровський вважає, що зберігати військовий збір після закінчення війни — саме по собі нонсенс.

Автор:
Тетяна Гойденко