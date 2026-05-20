Украинцы уплатили в бюджет более 60 млрд грн военного сбора: поступления выросли на четверть

В январе-апреле 2026 года налогоплательщики уплатили в государственный бюджет 60,2 млрд грн военного сбора. Эти поступления по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли на 25,9%. В прошлом году за первые четыре месяца года сумма была на 12,4 млрд грн меньше.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Государственная налоговая служба Украины.

Наибольшие суммы налога поступили от следующих регионов:

города Киева – 19,8 млрд грн;

Днепропетровской области – 6,4 млрд грн;

Львовской области – 4,8 млрд грн;

Харьковской области – 3,9 млрд. грн.

Военный сбор является источником финансирования оборонных потребностей Украины, а его своевременная уплата обеспечивает стабильность бюджета.

Ставка военного сбора для большинства доходов граждан составляет 5%. Для физических лиц – предпринимателей установлены отдельные правила уплаты: 1, 2 и 4 группы уплачивают сбор в фиксированном размере – 10% от минимальной заработной платы ежемесячно, что в 2026 году составляет 864,70 грн. ФЛП 3 группы уплачивают 1% от полученного дохода, а предприниматели на общей системе налогообложения — 5% от чистого налогооблагаемого дохода.

ФЛП и самозанятые лица, мобилизованные или подписавшие контракт на службу, освобождаются от уплаты военного сбора. Увольнение применяется автоматически на основе данных Единого государственного реестра призывников и военнообязанных. Она действует с первого числа месяца мобилизации или заключения контракта, но не ранее 24 февраля 2022 года.

Напомним, 14 мая Верховная Рада приняла за основу законопроект, предусматривающий, что военный сбор будет идти исключительно на денежное довольствие военнослужащих Вооруженных сил Украины .