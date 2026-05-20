Українці сплати до бюджету понад 60 млрд грн військового збору: надходження зросли на чверть

Протягом січня – квітня 2026 року платники податків сплатили до державного бюджету 60,2 млрд грн військового збору. Ці надходження порівняно з аналогічним періодом минулого року зросли на 25,9 %. Торік за перші чотири місяці року сума була на 12,4 млрд грн меншою.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Державна податкова служба України.

Найбільші суми податку надійшли від таких регіонів:

міста Києва – 19,8 млрд грн;

Дніпропетровської області – 6,4 млрд грн;

Львівської області – 4,8 млрд грн;

Харківської області – 3,9 млрд грн.

Військовий збір є джерелом фінансування оборонних потреб України, а його своєчасна сплата забезпечує стабільність бюджету.

Ставка військового збору для більшості доходів громадян становить 5 %. Для фізичних осіб – підприємців встановлено окремі правила сплати: 1, 2 та 4 групи сплачують збір у фіксованому розмірі – 10 % від мінімальної заробітної плати щомісяця, що у 2026 році становить 864,70 грн. ФОП 3 групи сплачують 1 % від отриманого доходу, а підприємці на загальній системі оподаткування — 5 % від чистого оподатковуваного доходу.

ФОП та самозайняті особи, які були мобілізовані або підписали контракт на службу, звільняються від сплати військового збору. Звільнення застосовується автоматично на основі даних Єдиного державного реєстру призовників та військовозобов’язаних. Воно діє з першого числа місяця мобілізації чи укладення контракту, але не раніше 24 лютого 2022 року.

Нагадаємо, 14 травня Верховна Рада ухвалила за основу законопроєкт, який передбачає, що військовий збір йтиме виключно на грошове забезпечення військовослужбовців Збройних сил України.