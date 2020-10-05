"ТОП-100. Рейтинги крупнейших" наградил лучших HR-директоров и работодателей Украины

30 сентября во время HR Wisdom Summit, организованного бизнес/медиа бюро Ekonomika+ и деловым порталом Delo.ua состоялась церемония награждения лучших компаний-работодателей и лучших HRD страны по версии журнала "ТОП-100. Рейтинги крупнейших".
Победители были определены в несколько этапов. Сначала за лучших кадровых управленцев и работодателей проголосовали читатели портала Delo.ua (20% от результата), затем кандидатов оценили экспертное жюри (60%) и редколлегия журнала "ТОП-100. Рейтинги крупнейших" (20%).
Эксперты оценивали кандидатов по следующим критериям:
— корпоративная культура (качество внутренних коммуникаций);
— корпоративное образование (качество корпоративных образовательных программ обучения и развития персонала);
— КСО (качество социальных программ в области HR, полезность для общества);
— инновационность (инновационные решения в сфере управления персоналом).
Большинство компаний получили сразу две награды — как "Лучший бренд-работодателя" и "Лучший директор по персоналу". Среди них:
— Компания "Киевстар" и Оксана Олейник, директор по управлению персоналом и развитию организации;
— "Медиа Группа Украина" и Евгений Бондаренко, директор по управлению персоналом;
— ДТЭК и Александр Кучеренко, директор по устойчивому развитию;
— сеть АЗС ОККО и Татьяна Кулык, HR-директор;
— "Региональная Газовая Компания" и Юлия Карбовская, HR-директор;
— "Фармак" и Виктория Кондрашихина, директор по персоналу;
— "Тедис" и Ирина Ивасюк, HR-директор;
— McDonald's Украина и Наталья Тиморина, HR-директор;
— "Эльдорадо" и Сергей Береснев, директор по персоналу;
— сеть АЗК WOG и Иванна Бараник, директор по персоналу;
— "Датагруп" и Ирина Калиниченко, HR-директор.
Также в списке лучших компаний-работодателей по версии журнала "ТОП-100. Рейтинги крупнейших" оказались металлургический холдинг "Метинвест" и торговые сети "Эпицентр" и "АТБ".
Генеральным партнером мероприятия стала "Медиа Группа Украина" — крупнейший медиахолдинг страны, объединяющий телеканалы, спутниковое и интернет- телевидение, новостную платформу и издательский бизнес. Все активы холдинга — лидеры в своем сегменте.
Бизнес/медиа бюро Ekonomika+ благодарит партнеров мероприятия:
— ДТЭК Академию, образовательную площадку для бизнеса и общества;
— La Famiglia Catering, выездное обслуживание ресторанного уровня;
— WOG CAFE;
— Hurma System, систему автоматизации HR и рекрутинга;
— Jack Daniel's;
— Бизнес радио групп;
— Robota.ua;
— Европейскую Бизнес Ассоциацию.
Также Бизнес/медиа бюро Ekonomika выражает признательность партнерам и коллегам из изданий:
— ЛИГА;
— Интерфакс;
— Апостроф;
— Главком.