"ТОП-100. Рейтинги крупнейших" наградил лучших HR-директоров и работодателей Украины

30 сентября во время HR Wisdom Summit, организованного бизнес/медиа бюро Ekonomika+ и деловым порталом Delo.ua состоялась церемония награждения лучших компаний-работодателей и лучших HRD страны по версии журнала "ТОП-100. Рейтинги крупнейших".

Победители были определены в несколько этапов. Сначала за лучших кадровых управленцев и работодателей проголосовали читатели портала Delo.ua (20% от результата), затем кандидатов оценили экспертное жюри (60%) и редколлегия журнала "ТОП-100. Рейтинги крупнейших" (20%).

Эксперты оценивали кандидатов по следующим критериям:

— корпоративная культура (качество внутренних коммуникаций);

— корпоративное образование (качество корпоративных образовательных программ обучения и развития персонала);

— КСО (качество социальных программ в области HR, полезность для общества);

— инновационность (инновационные решения в сфере управления персоналом).

Большинство компаний получили сразу две награды — как "Лучший бренд-работодателя" и "Лучший директор по персоналу". Среди них:

— Компания "Киевстар" и Оксана Олейник, директор по управлению персоналом и развитию организации;

— "Медиа Группа Украина" и Евгений Бондаренко, директор по управлению персоналом;

— ДТЭК и Александр Кучеренко, директор по устойчивому развитию;

— сеть АЗС ОККО и Татьяна Кулык, HR-директор;

— "Региональная Газовая Компания" и Юлия Карбовская, HR-директор;

— "Фармак" и Виктория Кондрашихина, директор по персоналу;

— "Тедис" и Ирина Ивасюк, HR-директор;

— McDonald's Украина и Наталья Тиморина, HR-директор;

— "Эльдорадо" и Сергей Береснев, директор по персоналу;

— сеть АЗК WOG и Иванна Бараник, директор по персоналу;

— "Датагруп" и Ирина Калиниченко, HR-директор.

Также в списке лучших компаний-работодателей по версии журнала "ТОП-100. Рейтинги крупнейших" оказались металлургический холдинг "Метинвест" и торговые сети "Эпицентр" и "АТБ".

Генеральным партнером мероприятия стала "Медиа Группа Украина" — крупнейший медиахолдинг страны, объединяющий телеканалы, спутниковое и интернет- телевидение, новостную платформу и издательский бизнес. Все активы холдинга — лидеры в своем сегменте.

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Бизнес/медиа бюро Ekonomika+ благодарит партнеров мероприятия:

— ДТЭК Академию, образовательную площадку для бизнеса и общества;

— La Famiglia Catering, выездное обслуживание ресторанного уровня;

— WOG CAFE;

— Hurma System, систему автоматизации HR и рекрутинга;

— Jack Daniel's;

— Бизнес радио групп;

— Robota.ua;

— Европейскую Бизнес Ассоциацию.

Также Бизнес/медиа бюро Ekonomika выражает признательность партнерам и коллегам из изданий:

— ЛИГА;

— Интерфакс;

— Апостроф;

— Главком.