Бизнес 1 час назад

Навыки лучших, лидерство и рабочее место будущего: как прошел HR Wisdom Summit 2020

В этом году ключевыми темами стали качества лидеров новой эры, ожидания работодателей от персонала и как выстроить сотрудничество в формате win win

HR Wisdom Summit 2020. Фото: Константин Черничкин HR Wisdom Summit 2020. Фото: Константин Черничкин
HR Wisdom Summit 2020. Фото: Константин Черничкин

30 сентября 2020 года в Киеве в Академии DTЭK бизнес/медиа бюро Ekonomika+ вместе с онлайн-медиа Delo.ua провели восьмой HR Wisdom Summit: навыки, лидерство и рабочее место будущего, на котором 20 HRD и СЕО крупных компаний поделились новыми навыками, рассказали, как изменилось понятие лидерства, и как адаптировать команду к гибридному рабочему месту. Также мероприятие транслировалось в онлайн формате. 

На восьмом HR Wisdom Summit гости мероприятия смогли узнать, какими качествами должен обладать лидер новой эры, как сформировать сильную команду вокруг себя и обеспечить ей комфортную работу в гибридном формате, чего ожидает от работодателя поколение Z и как выстроить с ним сотрудничество в формате win win. Также спикеры рассказали о новых навыках цифрового мира, инструментах организации удаленной работы, как крупные компании используют big data, искусственный интеллект и виртуальную реальность для достижения сотрудниками лучших результатов. 

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Навыки и компетенции будущего

Продюсер HR Wisdom Summit Виктория Покатис во вступительном слове отметила значимую статистику, которая характеризует нынешние реалии работы управленца и соискателя.

Исследование глобального института McKinsey говорит о том, что к 2030 году может быть сокращение рабочих мест до 22%. Потребность в физических навыках ручного труда на 18%, риском автоматизации подвержены 80%. В нынешних реалиях на 1200% будет увеличиваться спрос на курсы, которые повышают навыки уверенности, управление стрессом и внимательность. 60 % пользователей уже проходят курсы обучения по бизнесу, технологиям, навыкам обработки данных.

Продюсер HR Wisdom Summit Виктория Покатис. Фото: Константин Мельницкий

Почему коронакризис стал новой нормальностью для HR и персонала? На этот вопрос ответила глава наблюдательного совета Ассоциации HR PRO Екатерина Ковалевская. В нынешнее время появились новые тренды, к которым нужно быть подготовленным. Кризис с нами сделал новые вещи, а именно отправил в Сеть.

Приход к технологическим решениям, диджитализация всех процессов и корпоративная культура, когда удаленные команды нужно склеивать — это новая нормальность для компаний. Чем больше мы в интернете, тем больше будем сталкиваться с кибератаками, климатическими изменениями и политическими потрясениями. В будущем компании должны быть гибкими и динамичными, а устойчивыми будут гибкие структуры, организованные вокруг малых проектных команд, которые быстро создаются и быстро трансформируются. Для того, чтобы не быть антихрупким нужно внедрять Big Data для принятия HR решений, устойчивость требует достоверных данных в режиме реального времени. Новые модели оценки эффективности реализуются быстрее. Они основаны на оцифрованных определенных целях и постоянной обратной связи.

По словам Ковалевской, в нынешнее время 93% времени HRов уходит на повторяющиеся задачи. Все организации становятся диджитальными, но в этом случае не достаточно дать только инструменты, но и сделать их эффективными в новой реальности. 

Глава наблюдательного совета Ассоциации HR PRO Екатерина Ковалевская. Фото: Константин Мельницкий

Инновационные компании как "Региональная газовая компания" также нуждается в постоянной трансформации. Руководитель департамента управления персоналом "РГК" Юлия Карабовская рассказала, что внутренние и внешние факторы влияют на компанию и формируют новую стратегию развития. 

"РГК" — инновационная компания, которая анализирует внешние и внутренние факторы, которые формируют стратегию дальнейшего развития. Внешние факторы, которые влияют на компанию — это изменение тенденций в мире, такие как демографическая ситуация и снижение влияние государства на обеспечение кадрами. Внутренние факторы — это несоответствие уровня оплаты труда до уровня, который соответствует квалификации персонала. Необходимо создавать современное пространство для инноваций и перемен, внедрять новые стандарты обучения, единые корпоративные ценности, развитие управленческого потенциала и партнерство с профильными высшими учебными учреждениями. На сегодняшний день высшие учебные заведения не дают той квалификации, которая нужна для нынешних реалий, поэтому в компании приняли решение открывать свои обучающие центры. Эти центры оснащены современным оборудованием, где есть возможность сделать знания навыками. 

Руководитель департамента управления персоналом "Региональная газовая компания" Юлия Карабовская. Фото: Константин Черничкин

Директор по управлению персоналом "Медиа Группы Украина" Евгений Бондаренко начал свое выступление с вопросов к аудитории, знают ли они точное количество людей, которые работают в их компаниях, сколько уволилось или приступило на работу? Это было сделано для того, чтобы люди задумались о значимости цифр в их повседневной работе. 

Самый короткий путь — это цифры, так как бизнес это про цифры, эффективность и результативность. Мы тратим слишком много времени и ресурсов для того, чтобы подготовить месячные и недельные отчеты, где, как правило, допускаем ошибки. В итоге, эти отчеты потом никто не посмотрит. Как мы можем принимать какое-либо решение, если не знаем, сколько людей работает в компании? Чтобы решить какую-либо проблему, необходимо понять причину, но люди чаще начинают работать со следствием. Причину мы можем найти только используя цифры, а словесная борьба на совещаниях ни к чему не приведет, так как зачастую в спорах побеждает руководящее звено. 

Евгений презентовал уникальное решение, которое заменит обычные отчеты на инновационный инструмент — автоматические HR-дашборды. Данное решение должно прийти в каждую компанию. HR-дашборды разработаны для построения визуализаций и расчетов, которые берутся в 1С. Данные автоматически обновляются в реальном режиме времени. Также в них фиксируется общая численность персонала, количество уволившихся и новых сотрудников, инфографики с данными на каждый месяц, должности, количество проработавших более трех лет и т.д.

Принципы работы с данными:

✅ Данные вносятся только один раз.

✅ Данные вносят как можно ближе к месту и времени его возникновения.

✅ В системах хранения информации должна быть "защита от дурака", который может допустить ошибку в дашборде.

✅ Всегда должен быть только один источник информации по тем или иным данным. 

Чтобы сформировать эти данные, нужно отталкиваться от одной точной цифры.   

Директор по управлению персоналом "Медиа Группы Украина" Евгений Бондаренко. Фото: Константин Черничкин

Digital HR эксперт в СНГ "PeopleForce" Майк Притула в своем выступлении подчеркнул важность встречи руководителя один на один с сотрудником.  

Людям нужно общение, поэтому когда сотрудник находится дома сам, то он не понимает, что делать. Руководители, которые 1:1 встречаются со своим сотрудниками считаются более эффективными. Когда сотрудник встречается с руководителем, можно понять, чего хочет сотрудник, так как это помогает построить отношения с ним. Бизнесу нужны встречи 1:1, чтобы повысить эффективность сотрудников.

Digital HR эксперт в СНГ "PeopleForce" Майк Притула. Фото: Константин Мельницкий

Лидер для Лидеров

Преподаватель, консультант по организационному развитию "KMBS" Елена Жильцова в своем выступлении отметила, что для борьбы с рисками и барьерами нужно четко сформировать план действий, конкретную идею и знать концепт будущего. Чтобы выявить концепт нужно определить цели, которые должны быть на радаре и помогут ответить на вопросы что делать и как — это задача лидера. В кризис нужно избавиться от всех вещей, которые тянут компанию ко дну, при этом важно изначально их идентифицировать. 

Не нужно выяснять, почему человек опоздал на работу или что-то другое. Нужно сделать так, чтобы этого не происходило в будущем. 

Преподаватель, консультант по организационному развитию "KMBS" Елена Жильцова. Фото: Константин Черничкин

Директор Академии "DTЭK" Валерия Заболотная с первых минут выступления подчеркнула значимость обучения сотрудников. 

Необходимо осознать важность обучения персонала, которое может быть длиной в целую жизнь. 

По словам Валерии, 60% новых видов деятельности требует навыков, которые обладают только 20% людей. Однако, на пути к обучению есть преграды. Основной преградой является человеческий мозг, так как люди стали много отвлекаться. Например, в среднем человек обращается к экрану телефона 1 раз за 15 минут. Это свидетельствует о том, что люди выбирают ленту новостей вместо того, чтобы в это время учиться. 

В нынешних реалиях появилось такое понятие как "Цифровой аутизм". Это состояние взрослого, когда снижается эмпатия, потребность в живом общении, человек замыкается и может впадать в депрессию. Плюс люди стали больше гуглить, чтобы вступить в коммуникацию  ради поиска решений. 

В цифровой зависимости сложно держать фокус, особенно, в процессе онлайн учебы, поэтому важно проходить обучение стационарно, когда физически находишься в обстановке, которая полностью может прокачать человека.

Директор Академии "DTEK" Валерия Заболотная. Фото: Константин Черничкин

Директор по развитию бизнеса, региональный маркетинг-директор Madanes Advanced Healthcare Services Стас Островский находясь в Израиле в онлайн режиме поделился своим видением работы с персоналом. По его словам, из-за пандемии люди стали больше уделять внимания своему здоровью. Если в 2019 году на первом месте при выборе работы большую роль играл интерес соискателя, то в 2020 году на первом месте стоит зарплата и соцпакет. В пиковые периоды пандемии многие страны столкнулись с тем, что система здравоохранении не в силах заботиться о здоровье всех граждан. Поэтому, многие компании начали страховать своих сотрудников, чтобы они были защищены. Динамика корпоративных клиентов в странах СНГ — это финансовые компании, айти, ритейл торговля. 

Директор по развитию бизнеса, региональный маркетинг-директор Madanes Advanced Healthcare Services Стас Островский

Основательница холдинга "Асторг" и компании "Укрптахосервис" Наталия Шмигельская в своем выступлении на основании личного опыта выделила задачи лидера в команде и управленца. 

Задачи лидера в команде: 

Должен быть правильный портрет человека, которого ты ищешь в команду. 

Резюме — это пустышка. Много людей присылают качественные резюме, но на деле ничего не могут. На собеседовании важно слушать, что говорит соискатель. Он должен показать не только свою заинтересованность попасть в компанию, а и свою пользу для нее. Нужно понять, какие ценности для него важны. 

Взять рекомендацию у разных бывших сотрудников соискателя. 

Важно правильно поставить задачу на испытательном сроке. 

Собственник должен доверять топам и не прыгать через голову. 

Сотрудников нужно уважать и не относиться к ним как к рабам. 

Не брать на работу выгоревших людей. Таких людей нужно сразу выявлять и прощаться с ними. 

Каждый должен быть на своем месте. Если есть таланты, то нужно их направлять в свое русло. 

Поддерживать персонал. 

Позволить ошибиться, но только один раз. 

Если компания не может оплатить профессионала, то лучше нанять его на аутсорсе. Однако, не всегда сотрудник на аутсорсе понимает продукт компании и ее цели.

Для компании важна вера в продукт, если она будет у собственника компании, значит она будет и у сотрудников. А у собственника должна быть стратегия и понимание, куда нужно идти. Четкая задача должна быть даже на краткий срок. 

Основательница холдинга "Асторг" и компании "Укрптахосервис" Наталия Шмигельская. Фото: Константин Мельницкий

Гибридное рабочее место и команды будущего

Директор по развитию бизнеса "Ancor" Андрей Данилюк поделился экспертным мнением, как формировать бренд работодателя в кризисный период. 

Образ каждого бренда работодателя не повторить. На его восприятие влияют взгляды и мысли. 

Маркеры, которые показывают на то, что с брендом что-то не так: 

Хорошие сотрудники уходят к конкурентам. 

Сложно найти нужных людей. 

✅ Текучесть кадров.

Расширение спектра услуг / география присутствия. 

Пересматривание как можно больше резюме, чтобы найти нужного кандидата. 

Большие затраты на рекрутеров. 

5 советов работы с брендом работодателя:

✅ Работа с брендом работодателя — это стратегия.

✅ Четко обозначить свою EVP.

✅ Назначение ответственных.

✅ Применение и оценка.

✅ Советуйтесь с экспертами.

Директор по развитию бизнеса "Ancor" Андрей Данилюк. Фото: Константин Черничкин

Заместитель вице-президента, руководитель отдела кадров "Global Logic" Екатерина Губарева рассказала, что даже в компании, которая предрасположена работать с людьми на удаленной основе столкнулась с проблемами отсутствия живого общения, когда наступил коронакризис. Соответственно, менеджеров практически заново учили общаться с персоналом. Для решения проблемы в компании внедрили множество тренингов: как давать фидбек, кросс культурная коммуникация, менеджмент 3.0, правильность написания писем, сетевой этикет, коммуникация с клиентом. Также было добавлено немного фана и часть сотрудников организовывали тимбилдинг, играли в игры и прочее, чтобы снизить отсутствие живого общения. 

Заместитель вице-президента, руководитель отдела кадров "Global Logic" Екатерина Губарева. Фото: Константин Мельницкий

Chief HR Officer международного технологического холдинга "TECHIIA" Виктория Дзыба рассказала гостям мероприятия о том, с какими проблемами сталкивается глобальная мультикультурная компания. Одна из проблем транснациональной компании — это непонимание поставленных задач. 

В коммуникации не существует универсального подхода, поэтому к каждому сотруднику нужен особый подход. Нет чужих и своих, все равны и такие же как и ты.

Виктория отметила, что стереотипы и ярлыки — это враг № 1 в компании. В мультинациональной компании нужно уважать и принимать традиции и правила культуры других стран. Например, испанцы очень эмоциональные, поэтому HRу украинцу нужно учитывать особенности нации. 

Особенности работы HR в транснациональной компании: 

Изучение культурных особенностей на этапе найма и онбординга нового сотрудника: информация, коммуникация, внешний вид и т.д. 

Handbook и инструктажи о культурных особенностях для текущих сотрудников компании и отдельно для руководителя команды. 

Официальная коммуникация на нескольких языках. 

В 2-3 раза больше внимания к иностранным сотрудникам.

Составить лист нежелательных тем и слов в компании.

Гибкая и лояльная политика к национальным праздникам, практика индивидуальных графиков.

Поддержка инициатив сотрудников: курсы для изучения языков и культурного кода. 

Chief HR Officer международного технологического холдинга "TECHIIA" Виктория Дзыба. Фото: Константин Мельницкий

Начальник отдела по коммуникациям "Yasno" Антон Ковалишин в своем выступлении поднял немаловажную тему освещения на предприятиях.

При хорошем освещении у персонала повышается трудоспособность, экономия времени, уменьшение рисков получить производственную травму. При плохом освещении и вентиляции повышается утомляемость персонала. Для решения данных проблем необходимо вызвать энергоаудитора, который проверит насколько правильное освещение и вентиляция. Особенно на производстве должно быть понимание, что благоприятные условия труда дают больше результата, чем их отсутствие.

Начальник отдела по коммуникациям "Yasno" Антон Ковалишин. Фото: Константин Черничкин

Руководитель отдела сервиса и работы с ключевыми клиентами "Parimatch Fight Academy" Елена Бахтигузина отметила, что в бизнесе, как и в спорте, есть одна цель — успех.

На сегодняшний день корпоративный спорт является неотъемлемой частью компаний. Объединение коллектива идет через спорт, формирует его дух и неформальное общение. Корпоративный спорт — это способ выявления неформальных лидеров и объединения вокруг них коллектива. 

По словам Елены, спорт является способом устойчивой нацеленности на результат, который развивает волевое качество и помогает преодолевать рутину, строить сильную и успешную команду, учит самодисциплине. 

Руководитель отдела сервиса и работы с ключевыми клиентами "Parimatch Fight Academy" Елена Бахтигузина. Фото: 

После официальной части состоялось награждение лучших HRD по версии издания "ТОП-100. Рейтинги крупнейших".

Организатор бизнес-медиа бюро Ekonomika+ и бизнес-портал Delo.ua благодарит партнеров за их вклад и поддержку мероприятия HR Wisdom Summit 2020.

Генеральный партнер HR WS — Медиа Группы Украина.

Партнеры мероприятия: Образовательная площадка для бизнеса и общества — ДТЭК Академия, выездное обслуживание ресторанного уровня La Famiglia Catering, WOG CAFE, системы автоматизации HR и рекрутинга Hurma System, Jack Daniel's.

Медиа партнеры HR WS: Бизнес радио групп (радио ДИДЖЕЙ фм, ШАНСОН, POWER, БИЗНЕС РАДИО), ЛИГА, Интерфакс, Апостроф, Главком, Robota.ua и Европейская Бизнес Асоциация.

Наталья Лошакова, специально для Delo.ua

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