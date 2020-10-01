Навыки лучших, лидерство и рабочее место будущего: как прошел HR Wisdom Summit 2020

30 сентября 2020 года в Киеве в Академии DTЭK бизнес/медиа бюро Ekonomika+ вместе с онлайн-медиа Delo.ua провели восьмой HR Wisdom Summit: навыки, лидерство и рабочее место будущего, на котором 20 HRD и СЕО крупных компаний поделились новыми навыками, рассказали, как изменилось понятие лидерства, и как адаптировать команду к гибридному рабочему месту. Также мероприятие транслировалось в онлайн формате.

На восьмом HR Wisdom Summit гости мероприятия смогли узнать, какими качествами должен обладать лидер новой эры, как сформировать сильную команду вокруг себя и обеспечить ей комфортную работу в гибридном формате, чего ожидает от работодателя поколение Z и как выстроить с ним сотрудничество в формате win win. Также спикеры рассказали о новых навыках цифрового мира, инструментах организации удаленной работы, как крупные компании используют big data, искусственный интеллект и виртуальную реальность для достижения сотрудниками лучших результатов.

Подпишитесь на канал DELO.UA

Навыки и компетенции будущего

Продюсер HR Wisdom Summit Виктория Покатис во вступительном слове отметила значимую статистику, которая характеризует нынешние реалии работы управленца и соискателя.

Исследование глобального института McKinsey говорит о том, что к 2030 году может быть сокращение рабочих мест до 22%. Потребность в физических навыках ручного труда на 18%, риском автоматизации подвержены 80%. В нынешних реалиях на 1200% будет увеличиваться спрос на курсы, которые повышают навыки уверенности, управление стрессом и внимательность. 60 % пользователей уже проходят курсы обучения по бизнесу, технологиям, навыкам обработки данных.

Продюсер HR Wisdom Summit Виктория Покатис. Фото: Константин Мельницкий

Почему коронакризис стал новой нормальностью для HR и персонала? На этот вопрос ответила глава наблюдательного совета Ассоциации HR PRO Екатерина Ковалевская. В нынешнее время появились новые тренды, к которым нужно быть подготовленным. Кризис с нами сделал новые вещи, а именно отправил в Сеть.

Приход к технологическим решениям, диджитализация всех процессов и корпоративная культура, когда удаленные команды нужно склеивать — это новая нормальность для компаний. Чем больше мы в интернете, тем больше будем сталкиваться с кибератаками, климатическими изменениями и политическими потрясениями. В будущем компании должны быть гибкими и динамичными, а устойчивыми будут гибкие структуры, организованные вокруг малых проектных команд, которые быстро создаются и быстро трансформируются. Для того, чтобы не быть антихрупким нужно внедрять Big Data для принятия HR решений, устойчивость требует достоверных данных в режиме реального времени. Новые модели оценки эффективности реализуются быстрее. Они основаны на оцифрованных определенных целях и постоянной обратной связи.

По словам Ковалевской, в нынешнее время 93% времени HRов уходит на повторяющиеся задачи. Все организации становятся диджитальными, но в этом случае не достаточно дать только инструменты, но и сделать их эффективными в новой реальности.

Глава наблюдательного совета Ассоциации HR PRO Екатерина Ковалевская. Фото: Константин Мельницкий

Инновационные компании как "Региональная газовая компания" также нуждается в постоянной трансформации. Руководитель департамента управления персоналом "РГК" Юлия Карабовская рассказала, что внутренние и внешние факторы влияют на компанию и формируют новую стратегию развития.

"РГК" — инновационная компания, которая анализирует внешние и внутренние факторы, которые формируют стратегию дальнейшего развития. Внешние факторы, которые влияют на компанию — это изменение тенденций в мире, такие как демографическая ситуация и снижение влияние государства на обеспечение кадрами. Внутренние факторы — это несоответствие уровня оплаты труда до уровня, который соответствует квалификации персонала. Необходимо создавать современное пространство для инноваций и перемен, внедрять новые стандарты обучения, единые корпоративные ценности, развитие управленческого потенциала и партнерство с профильными высшими учебными учреждениями. На сегодняшний день высшие учебные заведения не дают той квалификации, которая нужна для нынешних реалий, поэтому в компании приняли решение открывать свои обучающие центры. Эти центры оснащены современным оборудованием, где есть возможность сделать знания навыками.

Руководитель департамента управления персоналом "Региональная газовая компания" Юлия Карабовская. Фото: Константин Черничкин

Директор по управлению персоналом "Медиа Группы Украина" Евгений Бондаренко начал свое выступление с вопросов к аудитории, знают ли они точное количество людей, которые работают в их компаниях, сколько уволилось или приступило на работу? Это было сделано для того, чтобы люди задумались о значимости цифр в их повседневной работе.

Самый короткий путь — это цифры, так как бизнес — это про цифры, эффективность и результативность. Мы тратим слишком много времени и ресурсов для того, чтобы подготовить месячные и недельные отчеты, где, как правило, допускаем ошибки. В итоге, эти отчеты потом никто не посмотрит. Как мы можем принимать какое-либо решение, если не знаем, сколько людей работает в компании? Чтобы решить какую-либо проблему, необходимо понять причину, но люди чаще начинают работать со следствием. Причину мы можем найти только используя цифры, а словесная борьба на совещаниях ни к чему не приведет, так как зачастую в спорах побеждает руководящее звено.

Евгений презентовал уникальное решение, которое заменит обычные отчеты на инновационный инструмент — автоматические HR-дашборды. Данное решение должно прийти в каждую компанию. HR-дашборды разработаны для построения визуализаций и расчетов, которые берутся в 1С. Данные автоматически обновляются в реальном режиме времени. Также в них фиксируется общая численность персонала, количество уволившихся и новых сотрудников, инфографики с данными на каждый месяц, должности, количество проработавших более трех лет и т.д.

Принципы работы с данными:

✅ Данные вносятся только один раз.

✅ Данные вносят как можно ближе к месту и времени его возникновения.

✅ В системах хранения информации должна быть "защита от дурака", который может допустить ошибку в дашборде.

✅ Всегда должен быть только один источник информации по тем или иным данным.

✅ Чтобы сформировать эти данные, нужно отталкиваться от одной точной цифры.

Директор по управлению персоналом "Медиа Группы Украина" Евгений Бондаренко. Фото: Константин Черничкин

Digital HR эксперт в СНГ "PeopleForce" Майк Притула в своем выступлении подчеркнул важность встречи руководителя один на один с сотрудником.

Людям нужно общение, поэтому когда сотрудник находится дома сам, то он не понимает, что делать. Руководители, которые 1:1 встречаются со своим сотрудниками считаются более эффективными. Когда сотрудник встречается с руководителем, можно понять, чего хочет сотрудник, так как это помогает построить отношения с ним. Бизнесу нужны встречи 1:1, чтобы повысить эффективность сотрудников.

Digital HR эксперт в СНГ "PeopleForce" Майк Притула. Фото: Константин Мельницкий

Лидер для Лидеров

Преподаватель, консультант по организационному развитию "KMBS" Елена Жильцова в своем выступлении отметила, что для борьбы с рисками и барьерами нужно четко сформировать план действий, конкретную идею и знать концепт будущего. Чтобы выявить концепт нужно определить цели, которые должны быть на радаре и помогут ответить на вопросы что делать и как — это задача лидера. В кризис нужно избавиться от всех вещей, которые тянут компанию ко дну, при этом важно изначально их идентифицировать.

Не нужно выяснять, почему человек опоздал на работу или что-то другое. Нужно сделать так, чтобы этого не происходило в будущем.

Преподаватель, консультант по организационному развитию "KMBS" Елена Жильцова. Фото: Константин Черничкин

Директор Академии "DTЭK" Валерия Заболотная с первых минут выступления подчеркнула значимость обучения сотрудников.

Необходимо осознать важность обучения персонала, которое может быть длиной в целую жизнь.

По словам Валерии, 60% новых видов деятельности требует навыков, которые обладают только 20% людей. Однако, на пути к обучению есть преграды. Основной преградой является человеческий мозг, так как люди стали много отвлекаться. Например, в среднем человек обращается к экрану телефона 1 раз за 15 минут. Это свидетельствует о том, что люди выбирают ленту новостей вместо того, чтобы в это время учиться.

В нынешних реалиях появилось такое понятие как "Цифровой аутизм". Это состояние взрослого, когда снижается эмпатия, потребность в живом общении, человек замыкается и может впадать в депрессию. Плюс люди стали больше гуглить, чтобы вступить в коммуникацию ради поиска решений.

В цифровой зависимости сложно держать фокус, особенно, в процессе онлайн учебы, поэтому важно проходить обучение стационарно, когда физически находишься в обстановке, которая полностью может прокачать человека.

Директор Академии "DTEK" Валерия Заболотная. Фото: Константин Черничкин

Директор по развитию бизнеса, региональный маркетинг-директор Madanes Advanced Healthcare Services Стас Островский находясь в Израиле в онлайн режиме поделился своим видением работы с персоналом. По его словам, из-за пандемии люди стали больше уделять внимания своему здоровью. Если в 2019 году на первом месте при выборе работы большую роль играл интерес соискателя, то в 2020 году на первом месте стоит зарплата и соцпакет. В пиковые периоды пандемии многие страны столкнулись с тем, что система здравоохранении не в силах заботиться о здоровье всех граждан. Поэтому, многие компании начали страховать своих сотрудников, чтобы они были защищены. Динамика корпоративных клиентов в странах СНГ — это финансовые компании, айти, ритейл торговля.

Директор по развитию бизнеса, региональный маркетинг-директор Madanes Advanced Healthcare Services Стас Островский

Основательница холдинга "Асторг" и компании "Укрптахосервис" Наталия Шмигельская в своем выступлении на основании личного опыта выделила задачи лидера в команде и управленца.

Задачи лидера в команде:

✅ Должен быть правильный портрет человека, которого ты ищешь в команду.

✅ Резюме — это пустышка. Много людей присылают качественные резюме, но на деле ничего не могут. На собеседовании важно слушать, что говорит соискатель. Он должен показать не только свою заинтересованность попасть в компанию, а и свою пользу для нее. Нужно понять, какие ценности для него важны.

✅ Взять рекомендацию у разных бывших сотрудников соискателя.

✅ Важно правильно поставить задачу на испытательном сроке.

✅ Собственник должен доверять топам и не прыгать через голову.

✅ Сотрудников нужно уважать и не относиться к ним как к рабам.

✅ Не брать на работу выгоревших людей. Таких людей нужно сразу выявлять и прощаться с ними.

✅ Каждый должен быть на своем месте. Если есть таланты, то нужно их направлять в свое русло.

✅ Поддерживать персонал.

✅ Позволить ошибиться, но только один раз.

✅ Если компания не может оплатить профессионала, то лучше нанять его на аутсорсе. Однако, не всегда сотрудник на аутсорсе понимает продукт компании и ее цели.

Для компании важна вера в продукт, если она будет у собственника компании, значит она будет и у сотрудников. А у собственника должна быть стратегия и понимание, куда нужно идти. Четкая задача должна быть даже на краткий срок.

Основательница холдинга "Асторг" и компании "Укрптахосервис" Наталия Шмигельская. Фото: Константин Мельницкий

Гибридное рабочее место и команды будущего

Директор по развитию бизнеса "Ancor" Андрей Данилюк поделился экспертным мнением, как формировать бренд работодателя в кризисный период.

Образ каждого бренда работодателя не повторить. На его восприятие влияют взгляды и мысли.

Маркеры, которые показывают на то, что с брендом что-то не так:

✅ Хорошие сотрудники уходят к конкурентам.

✅ Сложно найти нужных людей.

✅ Текучесть кадров.

✅ Расширение спектра услуг / география присутствия.

✅ Пересматривание как можно больше резюме, чтобы найти нужного кандидата.

✅ Большие затраты на рекрутеров.

5 советов работы с брендом работодателя:

✅ Работа с брендом работодателя — это стратегия.

✅ Четко обозначить свою EVP.

✅ Назначение ответственных.

✅ Применение и оценка.

✅ Советуйтесь с экспертами.

Директор по развитию бизнеса "Ancor" Андрей Данилюк. Фото: Константин Черничкин

Заместитель вице-президента, руководитель отдела кадров "Global Logic" Екатерина Губарева рассказала, что даже в компании, которая предрасположена работать с людьми на удаленной основе столкнулась с проблемами отсутствия живого общения, когда наступил коронакризис. Соответственно, менеджеров практически заново учили общаться с персоналом. Для решения проблемы в компании внедрили множество тренингов: как давать фидбек, кросс культурная коммуникация, менеджмент 3.0, правильность написания писем, сетевой этикет, коммуникация с клиентом. Также было добавлено немного фана и часть сотрудников организовывали тимбилдинг, играли в игры и прочее, чтобы снизить отсутствие живого общения.

Заместитель вице-президента, руководитель отдела кадров "Global Logic" Екатерина Губарева. Фото: Константин Мельницкий

Chief HR Officer международного технологического холдинга "TECHIIA" Виктория Дзыба рассказала гостям мероприятия о том, с какими проблемами сталкивается глобальная мультикультурная компания. Одна из проблем транснациональной компании — это непонимание поставленных задач.

В коммуникации не существует универсального подхода, поэтому к каждому сотруднику нужен особый подход. Нет чужих и своих, все равны и такие же как и ты.

Виктория отметила, что стереотипы и ярлыки — это враг № 1 в компании. В мультинациональной компании нужно уважать и принимать традиции и правила культуры других стран. Например, испанцы очень эмоциональные, поэтому HRу украинцу нужно учитывать особенности нации.

Особенности работы HR в транснациональной компании:

✅ Изучение культурных особенностей на этапе найма и онбординга нового сотрудника: информация, коммуникация, внешний вид и т.д.

✅ Handbook и инструктажи о культурных особенностях для текущих сотрудников компании и отдельно для руководителя команды.

✅ Официальная коммуникация на нескольких языках.

✅ В 2-3 раза больше внимания к иностранным сотрудникам.

✅ Составить лист нежелательных тем и слов в компании.

✅ Гибкая и лояльная политика к национальным праздникам, практика индивидуальных графиков.

✅ Поддержка инициатив сотрудников: курсы для изучения языков и культурного кода.

Chief HR Officer международного технологического холдинга "TECHIIA" Виктория Дзыба. Фото: Константин Мельницкий

Начальник отдела по коммуникациям "Yasno" Антон Ковалишин в своем выступлении поднял немаловажную тему освещения на предприятиях.

При хорошем освещении у персонала повышается трудоспособность, экономия времени, уменьшение рисков получить производственную травму. При плохом освещении и вентиляции повышается утомляемость персонала. Для решения данных проблем необходимо вызвать энергоаудитора, который проверит насколько правильное освещение и вентиляция. Особенно на производстве должно быть понимание, что благоприятные условия труда дают больше результата, чем их отсутствие.

Начальник отдела по коммуникациям "Yasno" Антон Ковалишин. Фото: Константин Черничкин

Руководитель отдела сервиса и работы с ключевыми клиентами "Parimatch Fight Academy" Елена Бахтигузина отметила, что в бизнесе, как и в спорте, есть одна цель — успех.

На сегодняшний день корпоративный спорт является неотъемлемой частью компаний. Объединение коллектива идет через спорт, формирует его дух и неформальное общение. Корпоративный спорт — это способ выявления неформальных лидеров и объединения вокруг них коллектива.

По словам Елены, спорт является способом устойчивой нацеленности на результат, который развивает волевое качество и помогает преодолевать рутину, строить сильную и успешную команду, учит самодисциплине.

Руководитель отдела сервиса и работы с ключевыми клиентами "Parimatch Fight Academy" Елена Бахтигузина. Фото:

После официальной части состоялось награждение лучших HRD по версии издания "ТОП-100. Рейтинги крупнейших".

Организатор бизнес-медиа бюро Ekonomika+ и бизнес-портал Delo.ua благодарит партнеров за их вклад и поддержку мероприятия HR Wisdom Summit 2020.

Генеральный партнер HR WS — Медиа Группы Украина.

Партнеры мероприятия: Образовательная площадка для бизнеса и общества — ДТЭК Академия, выездное обслуживание ресторанного уровня La Famiglia Catering, WOG CAFE, системы автоматизации HR и рекрутинга Hurma System, Jack Daniel's.

Медиа партнеры HR WS: Бизнес радио групп (радио ДИДЖЕЙ фм, ШАНСОН, POWER, БИЗНЕС РАДИО), ЛИГА, Интерфакс, Апостроф, Главком, Robota.ua и Европейская Бизнес Асоциация.

Наталья Лошакова, специально для Delo.ua