Экономика 50 минут назад

УЗ ввела поезд "Интерсити" Киев — Славское на новогодние праздники

Поезд заменит собой отмененный из-за карантина Киев — Пшемысль

Фото: Урядовий кур'єр Фото: Урядовий кур'єр
Фото: Урядовий кур'єр

"Укрзализныця" назначила новый поезд "Интерсити" сообщением Киев — Львов — Славское (Львовская область). Как сообщает LB.ua, он будет курсировать ежедневно с 15 декабря по 17 января.

Из Киева во Львов и обратно будет курсировать по графику поезда №705/706 Киев — Пшемысль (Польша), который отменили из-за карантина. Между Львовом и карпатским курортом поезд будет делать остановку в Стрые.

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Отправление из Киева будет Киев в 6:00, далее следуют остановки Коростень в 7:31, Подзамче в 11:01, Львов в 11:09, Стрый в 12:19 и прибытие в Славское в 13:16.

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Обратный рейс: Славское — 16:20, Стрый — 17:18, Львов — 18:26, Подзамче — 18:54, Коростень — 22:22, Киев — 23:57.

Стоять поезд будет по 1-2 минуты, за исключением Львова, где стоянка составит 20 минут в направлении Киева и 11 в направлении Славского.

Сохранит ли УЗ поезд после 17 января, будет зависеть от пассажиропотока. Билеты скоро появятся в продаже.

Напомним, в конце октября "Укрзализниця" заявила, что снизит тарифы на билеты первого класса поездов "Интерсити" еще на 15%.

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