По Украине будут проходить транзитные контейнерные поезда из Китая в ЕС — "Укрзализныця"

АО "Укрзализныця" завершает переговоры о подписании договоров относительно контейнерных перевозок в Европу и Азию.

Об этом заявил исполнительный директор филиала "ЦТС "Лиски" Эдвин Берзиньш, сообщает пресс-служба железных дорог.

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Указано, что предприятие обсуждает возможность осуществления транзитных контейнерных перевозок по маршруту Китай — ЕС через территорию Украины.

"На финальном этапе находятся переговоры о подписании долгосрочных соглашений о предоставлении услуг с компаниями DHL, PKP Cargo Connect и BTLC Germany. Договоренность с DHL предусматривает перевозку контейнерных грузов по всей территории Украины с предоставлением комплекса услуг "под ключ" на терминалах филиала "ЦТС "Лиски", — отмечают в компании.

Известно, что совместно с PKP Cargo Connect будут осуществляться перевозки контейнерных поездов из/на станций железных дорог Украины на станции Польши с дальнейшей перевозкой получателям по всей территории ЕС.

В свою очередь договоренность с BTLC Germany предусматривает перевозку грузов в сообщении Китай — Украина/ЕС и в обратном направлении.

"Украина занимает стратегически важную позицию на транспортных путях между Европой и Азией. Ранее этот потенциал почти не использовался. Поэтому сейчас один из приоритетов руководства "Укрзализныци" — раскрыть возможности железнодорожных транспортных путей Украины и вместе с партнерами с Востока и Запада наладить взаимовыгодную систему международных контейнерных перевозок", — подытожил Берзиньш.

Напомним, в конце октября на станцию ​​"Киев-Лиски" прибыл первый контейнерный поезд по новому маршруту Китай — Казахстан — Россия — Беларусь — Украина.