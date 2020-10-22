В обход РФ решили не ездить: в Украину прибыл грузовой поезд из Китая по новому маршруту

На станцию ​​"Киев-Лиски" прибыл первый контейнерный поезд по новому маршруту Китай — Казахстан — Россия — Беларусь — Украина.

Как сообщает пресс-служба АО "Укрзализныця", в составе поезда 41 контейнер с холодильным оборудованием.

Подпишитесь на канал DELO.UA

Поезд в пути находился 19 суток. Сейчас УЗ проводит работу по периодичности курсирования поезда раз в неделю, а затем, при наличии достаточного груза, частота курсирования будет увеличена, и отправления будут проходить по четкому графику.

"Работа над загруженностью маршрута продолжается, особенно в направлении получения дотаций из Китая для груза, чтобы условия перевозки груза были экономически привлекательными для перевозчиков", — говорится в сообщении.

В то же время, как передает Silkbridge, украинские экспортеры пока не проявляют интереса к контейнерным перевозкам грузов по железной дороге в направлении Китая, так как инфраструктура для этой услуги в Украине еще не сформировалась должным образом.

По словам руководителя предприятия EU Trans, которое организует перевозку грузов контейнерными поездами из Китая в Украину Евгения Балашова, пока что составы с территории нашей страны уходят пустыми.

"Платформы переезжают в Россию и уезжают оттуда с экспортом", — отметил Балашов в ходе железнодорожной выставки Rail Expo 2020, которая проходит в Киеве.

Балашов подчеркнул, что перевозки экспортных грузов в контейнерах могут быть довольно перспективными для тех товаров, которые нужно доставить в Китай относительно быстро. Традиционная доставка морем в этом случае может занять больше времени.

"Мы видим экспортный потенциал в такой продукции как лес, зерно, шрот и даже (железорудные — Delo.ua) окатыши. Конечно, нам нужна помощь со стороны и терминалов, которые смогут это погрузить, нам нужна помощь железной дороги, которая может запустить подскоковые поезда, которые смогут нам свозить продукцию на терминалы, от которых будет уходить экспорт", — объяснил специфику работы Балашов.

Ранее сообщалось, что прямые контейнерные поезда из Китая в Украину по территории четырех стран начали курсировать с 8 июня 2020 года. За это время прибыло уже 13 поездов.

Тогдашний руководитель "Укрзализныци" Евгений Кравцов признал, что перевозки сухопутным маршрутом из Китая сталкиваются с искусственно созданными препятствиями, которые имеют политическую окраску: санкционные запреты на транспортировку отдельных видов товаров, попытка монополизации рынка перевозок грузов в сообщении Китай — Европа отдельными компаниями и терминалами, безосновательные отказы в согласовании перевозок контейнерных поездов.

Напомним, 1 февраля 2017 года правительство Украины одобрило участие ПАО "Укрзализныця" в объединении юридических лиц "Международная ассоциация "Транскаспийский международный транспортный маршрут" (ТМТМ).

Как известно, ТМТМ направлен на реализацию инициативы "Экономический пояс Шелкового пути" в направлении Китай — Казахстан — Азербайджан — Грузия — Украина — страны Европы с использованием паромных переправ через порты Черного и Каспийского морей. Маршрут является альтернативным путем транспортировки грузов между Китаем и Европой в обход территории России.

Ранее об официальном вхождении Украины в ТМТМ сообщал министр инфраструктуры Владимир Омелян. В мае 2016 года министр на своей странице в Facebook написал, что "Укрзализныця" в Тбилиси подписала протокол о вхождении Украины в ТМТМ.