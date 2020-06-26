Транспорт 1 час назад

Украина будет регулярно принимать контейнерные поезда из Китая — "Укрзализныця"

В УЗ готовы принимать ежемесячно до 5 таких поездов

Контейнерный поезд Китай - Украина. Фото: Facebook/Nicky Legende Контейнерный поезд Китай - Украина. Фото: Facebook/Nicky Legende
Контейнерный поезд Китай - Украина. Фото: Facebook/Nicky Legende

"Укрзализныця" планирует наладить контейнерные рейсы из Китая на регулярной основе и готова принимать ежемесячно до 5 таких поездов.

Об этом шла речь во время заседания рабочей группы по вопросам развития интермодальных перевозок при участии ключевых участников рынка, сообщается на официальном сайте компании.

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В частности, в УЗ отметили, что из Китая 16 июня был отправлен второй контейнерный поезд назначением на станцию Киев–Лески. Кроме того, на июнь запланированы еще 2 поезда из Китая.

"Интермодальные перевозки имеют тенденцию к постоянному росту. Заинтересованность участников рынка таких услуг в маршрутизации (укрупнении потоков) контейнерных перевозок позволяет 60% контейнеров перевозить в составе контейнерных поездов", — говорится в сообщении.

По данным "Укрзализныци", за 5 месяцев 2020 года было перевезено 185 тысяч 545 контейнеров в 20-футовом эквиваленте. При этом доля контейнерных перевозок в общем объеме перевозок грузов ж/д транспортом составила 2,3% против 1,77% за аналогичный период 2019 года.

"Это выдвигает к участникам транспортного рынка интермодальных перевозок новые требования. В частности, необходимость развития инфраструктуры и дальнейшего развития сети терминальных комплексов", — подчеркнули в компании.

Также участники заседания договорились рассмотреть вопросы государственно-частного партнерства по развитию сети терминалов на условиях концессии, обсудить предложения по перспективным местам их расположения, а также внести предложения к проекту Закона "О мультимодальных перевозках", которые касаются задействования автомобильного транспорта в таких перевозках для обеспечения last mile.

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Как сообщается, 10 июня в Украину на железнодорожную станцию Киев-Лиски прибыл первый контейнерный поезд из китайского Уханя.

Ранее тогдашний руководитель "Укрзализныци" Евгений Кравцов признал, что перевозки сухопутным маршрутом из Китая сталкиваются с искусственно созданными препятствиями, которые имеют политическую окраску: санкционные запреты на транспортировку отдельных видов товаров, попытка монополизации рынка перевозок грузов в сообщении Китай — Европа отдельными компаниями и терминалами, безосновательные отказы в согласовании перевозок контейнерных поездов.

Также сообщалось, что Украина, Грузия и Азербайджан намерены наладить железнодорожный маршрут из Китая в Европу и запустить его до 2020 года. 

А в октябре 2019 года регулярный грузовой поезд из китайского города Сиань в словацкий Дунайск-Стреда начал курсировать через Украину. Ранее контейнерный поезд в Словакию ездил в обход Украины через Польшу, несмотря на то, что этот маршрут был на 520 километров длиннее.

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