Транспорт 50 минут назад

"Укрзализныця" снижает цены на билеты в поездах Интерсити+

Снижение тарифов на билеты поездов Интерсити+ запланировано на следующий месяц

Фото: Facebook/Укрзализныця Фото: Facebook/Укрзализныця
Фото: Facebook/Укрзализныця

АО "Укрзализниця" снижает тарифы на билеты 1-го класса поездов Интерсити + еще на 15%.

Об этом в своем Telegram-канале написал министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

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По его словам, акция стартует уже в ноябре.

"Напомню, еще в августе компания начала программу лояльности для путешествующих на Интерсити +, снизив стоимость билетов 1-го класса поездов Интерсити + для тех, кто заранее планирует поездки. До 40%, если вы покупаете билет за 90-30 дней до даты отправления поезда, и 10% стоимости, если вы покупаете билет за 24-15 суток", — сообщил Криклий.

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Ранее Криклий сообщил, что "Укрзализныця" готова в два раза сократить доступное для продажи количество мест в поездах в связи с эпидемией COVID-19.

Он отметил, что для этого необходима соответствующая рекомендация Министерства здравоохранения Украины.

Напомним, УЗ с 26 октября возобновила продажу билетов со станций "красной зоны".  Это ограничение действовало всего неделю — с 19 октября.

Отметим, что УЗ выступает против карантинных ограничений на железнодорожные перевозки, считая их нецелесообразными, но выполнять  соответствующие решения правительства все же будет.

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