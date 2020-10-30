"Укрзализныця" снижает цены на билеты в поездах Интерсити+

АО "Укрзализниця" снижает тарифы на билеты 1-го класса поездов Интерсити + еще на 15%.

Об этом в своем Telegram-канале написал министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

По его словам, акция стартует уже в ноябре.

"Напомню, еще в августе компания начала программу лояльности для путешествующих на Интерсити +, снизив стоимость билетов 1-го класса поездов Интерсити + для тех, кто заранее планирует поездки. До 40%, если вы покупаете билет за 90-30 дней до даты отправления поезда, и 10% стоимости, если вы покупаете билет за 24-15 суток", — сообщил Криклий.

Ранее Криклий сообщил, что "Укрзализныця" готова в два раза сократить доступное для продажи количество мест в поездах в связи с эпидемией COVID-19.

Он отметил, что для этого необходима соответствующая рекомендация Министерства здравоохранения Украины.

Напомним, УЗ с 26 октября возобновила продажу билетов со станций "красной зоны". Это ограничение действовало всего неделю — с 19 октября.

Отметим, что УЗ выступает против карантинных ограничений на железнодорожные перевозки, считая их нецелесообразными, но выполнять соответствующие решения правительства все же будет.