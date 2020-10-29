Транспорт 40 минут назад

"Укрзализныця" готова вдвое сократить число мест в поездах на продажу из-за Covid-19

С такой инициативой, по словам профильного министра, выступает Министерство здравоохранения

Владислав Криклий. Фото: пресс-служба Мининфраструктуры Владислав Криклий. Фото: пресс-служба Мининфраструктуры
Владислав Криклий. Фото: пресс-служба Мининфраструктуры

"Укрзализныця" готова в два раза сократить доступное для продажи количество мест в поездах в связи с эпидемией Covid-19. Об этом в эфире программы "Завтрак с 1+1" заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

"Если будет соответствующая рекомендация Министерства здравоохранения, то вполне вероятно. Мы это обсуждаем на комиссии. Минздрав выступает с инициативой, потому что они видят рост. До сих пор, к сожалению, растет количество больных", — отметил он.

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Также он прокомментировал, почему УЗ отменила запрет на продажу билетов из городов и районов, входящих в "красную" карантинную зону.

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"Большинство ограничений сняли, потому что на "Укрзализныце" придерживаются карантинных требований. В частности, нет скопления людей, как, например, во время междугородних или внутриобластных автобусных перевозок", — заявил Криклий.

При этом министр отметил необходимость усиления контроля в электричках.

Напомним, УЗ с 26 октября возобновила продажу билетов со станций "красной зоны". Данное ограничение действовало всего неделю — с 19 октября.

Отметим, что УЗ выступает против карантинных ограничений на железнодорожные перевозки, считая их нецелесообразными, но выполнять  соответствующие решения правительства все же будет.

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