Транспорт 1 час назад

"Укрзализныця" выступила против карантинных ограничений на ж/д перевозки

В то же время новый начальник пассажирского подразделения УЗ пообещал исполнять решения правительства.

Новый поезд Черкассы - им. Шевченко попал под карантин. Фото: пресс-служба Черкасской ОГА Новый поезд Черкассы - им. Шевченко попал под карантин. Фото: пресс-служба Черкасской ОГА
Новый поезд Черкассы - им. Шевченко попал под карантин. Фото: пресс-служба Черкасской ОГА

"Укрзализныця" считает нецелесообразным ограничение работы пассажирского железнодорожного транспорта в период карантина из-за заболеваемости Covid-19. Об этом заявил агентству "Интерфакс-Украина" новоназначенный директор филиала "Пассажирская компания" АО "Укрзализныця" Александр Перцовский.

"С точки зрения защиты общественного здоровья и с точки зрения экономики мы не видим в этом смысла. Мы максимально заботимся о безопасности своих пассажиров и сотрудников за счет соблюдения масочного режима", — сказал он.

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Руководитель компании-перевозчика подчеркнул, что компания не видит целесообразности во введении ограничений на железнодорожные пассажирские перевозки и будет отстаивать эту точку зрения на всех доступных ей площадках.

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"С нашей стороны даже в поезда пригородного сообщения были направлены проводники, контролирующие соблюдение масочного режима, на вокзалах осуществляется температурный скрининг. В сравнении с альтернативой — бесконтрольными маршрутками — ж/д транспорт наиболее контролируемый", — отметил Перцовский.

Он подчеркнул, что в организации одних только перевозок дальнего сообщения задействовано около 25 тыс. сотрудников УЗ, и в случае отмены рейсов 70% затрат все равно остаются на плечах компании.

"Но я хочу подчеркнуть, что "Укрзализныця" полностью законопослушная компания, и мы будем соблюдать все соответствующие решения правительства и региональных эпидкомиссий", — заявил он.

Как сообщалось, с понедельника, 19 октября, УЗ закрыла продажу билетов отправлением со станций Ивано-Франковск, Дубно, Здолбунов, Тернополь, Хмельницкий, Славута-1, Волочиск, Дунаевцы, а также Имени Тараса Шевченко (Смела, Черкасская область).

Все эти города попали в "красные" карантинные зоны, согласно эпидемиологическому зонированию, вступившему в силу в этот день. Поезда на этих станциях останавливаться пока не будут.

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