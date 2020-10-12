Названы самые популярные в Украине внутренние автобусные маршруты лета-2020

В Украине наиболее популярными внутренними автобусными маршрутами лета 2020 года стали направления Киев-Одесса, Харьков-Киев, Львов-Киев и Киев-Днепр.

Об этом сообщил генеральный директор BlaBlaCar и Busfor в Украине Алексей Лазоренко в комментарии ЦТС.

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"В мае-июне 2020 года рынок внутренних автобусных перевозок начал постепенно возвращаться к нормальному состоянию. В период ослабления карантина внутренние автобусные перевозки довольно быстро выросли на 50%, в то время как международные упали на 70-80% в связи с закрытием большинства границ", — отметил он.

Также, по словам Лазоренко, кроме очевидных сложностей, вызванных локдауном и выходом из него, автобусные перевозчики вынуждено боролись с возникшей повышенной конкуренцией на определенных маршрутах по Украине.

"Так, в связи с зонированием регионов по эпидемиологической ситуации, автобусные перевозчики подстраивались и форматировали свои маршруты, чтобы продолжать работу и удовлетворять спрос от пассажиров. Например, маршрут Киев-Варшава с множеством промежуточных пунктов временно сократился до Киев-Львов", — рассказал он.

Лазаренко также отметил, что в связи с локдауном и карантином, активный летний сезон, который ежегодно начинается в мае, сместился на середину июля.

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Известно, что в августе и сентябре общие продажи продолжали расти и практически достигли уровня 2019 года с небольшим ожидаемым проседанием.

"Однако, если говорить о внутренних рейсах, то 50% роста год к году сохраняется до сих пор. Естественно, так называемые сезонные маршруты (в сезон отпусков и каникул) восстановились быстрее остальных. В ТОП наиболее популярных курортных направлений вошли: Затока, Одесса, Коблево — без сюрпризов", — подчеркнул Лазаренко.

По его словам, в период ослабления карантина также произошло существенное увеличение пассажиропотока между небольшими городами Украины.

"Мы связываем этот тренд с тем, что в карантин многие украинцы по возможности уехали из больших городов ближе к родным, чтобы максимально изолироваться", — подытожил гендиректор BlaBlaCar и Busfor в Украине.

Ранее в BlaBlaCar назвали самые популярные международные автобусные маршруты из Украины.