В BlaBlaCar назвали самые популярные международные автобусные маршруты из Украины

За период летнего сезона самыми популярными международными автобусными маршрутами в/из Украины стали направления Киев — Варшава, Киев — Вроцлав, Киев — Краков, Познань — Киев и Киев — Катовице.

Об этом сообщил гендиректор BlaBlaCar и Busfor в Украине Алексей Лазоренко, передает ЦТС.

"Ежегодно летом топ международных автобусных маршрутов возглавляет курортная Болгария, которая в 2020 году, по понятным причинам, задержалась", — отметил Лазоренко.

По его словам, существенно уменьшилось количество маршрутов между Украиной, Польшей и Литвой из-за ограничений на границе (например, въезд по приглашениям).

"Мы ожидаем повышения спроса среди студентов, которые поедут на обучение в Польшу и другие страны в октябре", — добавил он.

Ранее Лазоренко назвал самые популярные внутренние автобусные направления лета 2020 года.

Гендиректор BlaBlaCar и Busfor в Украине рассказал, что автобусные перевозчики вынужденно боролись с возникшей повышенной конкуренцией на определенных маршрутах по стране.

При этом самыми востребованными направлениями стали Киев — Одесса, Харьков — Киев, Львов — Киев и Киев — Днепр.

Напомним, в конце 2019 года французский карпулинговый интернет-сервис BlaBlaCar закрыл сделку по покупке сервиса Busfor и начал интегрировать его в свой бизнес.

Ранее сообщалось, что фpaнцузcкaя кoмпaния BlaBlaBus, автобусная дочь райдшер-сервиса BlaBlaCar, намерена выйти на украинский рынок, но не под своим брендом.

BlaBlaCar — крупнейший в мире международный онлайн-сервис поиска автомобильных попутчиков, основанный в 2006 году. Компания работает в 22 странах мира, совокупная аудитория проекта превышает 70 млн человек.

На рынок Украины BlaBlaCar вышел в начале 2014 года, купив украинский стартап "Подорожник".

В свою очередь, Busfor — международный онлайн-сервис по продаже автобусных билетов на междугородные и международные рейсы. Сейчас работает в Украине, России, Беларуси, Польше, Чехии, Болгарии и Таиланде, где функционирует под другим брендом.