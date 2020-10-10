Транспорт 50 минут назад

В BlaBlaCar назвали самые популярные международные автобусные маршруты из Украины

Наиболее востребованными оказались польские направления

Фото: Facebook/BlaBlaBus DE Фото: Facebook/BlaBlaBus DE
Фото: Facebook/BlaBlaBus DE

За период летнего сезона самыми популярными международными автобусными маршрутами в/из Украины стали направления Киев — Варшава, Киев — Вроцлав, Киев — Краков, Познань — Киев и Киев — Катовице.

Об этом сообщил гендиректор BlaBlaCar и Busfor в Украине Алексей Лазоренко, передает ЦТС.

Кратко и по делу в Telegram

"Ежегодно летом топ международных автобусных маршрутов возглавляет курортная Болгария, которая в 2020 году, по понятным причинам, задержалась", — отметил Лазоренко.

По его словам, существенно уменьшилось количество маршрутов между Украиной, Польшей и Литвой из-за ограничений на границе (например, въезд по приглашениям).

"Мы ожидаем повышения спроса среди студентов, которые поедут на обучение в Польшу и другие страны в октябре", — добавил он.

Читайте также:
В интернете не все бесплатно — руководитель BlaBlaCar в Украине

Ранее Лазоренко назвал самые популярные внутренние автобусные направления лета 2020 года. 

Гендиректор BlaBlaCar и Busfor в Украине рассказал, что автобусные перевозчики вынужденно боролись с возникшей повышенной конкуренцией на определенных маршрутах по стране.

При этом самыми востребованными направлениями стали Киев — Одесса, Харьков — Киев, Львов — Киев и Киев — Днепр. 

Напомним, в конце 2019 года французский карпулинговый интернет-сервис BlaBlaCar закрыл сделку по покупке сервиса Busfor и начал интегрировать его в свой бизнес.

Ранее сообщалось, что фpaнцузcкaя кoмпaния BlaBlaBus, автобусная дочь райдшер-сервиса BlaBlaCar, намерена выйти на украинский рынок, но не под своим брендом.

BlaBlaCar — крупнейший в мире международный онлайн-сервис поиска автомобильных попутчиков, основанный в 2006 году. Компания работает в 22 странах мира, совокупная аудитория проекта превышает 70 млн человек.

На рынок Украины BlaBlaCar вышел в начале 2014 года, купив украинский стартап "Подорожник".

В свою очередь, Busfor — международный онлайн-сервис по продаже автобусных билетов на междугородные и международные рейсы. Сейчас работает в Украине, России, Беларуси, Польше, Чехии, Болгарии и Таиланде, где функционирует под другим брендом.

 

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Стефанчук хочет отменить в Украине переход на летнее время
Стефанчук хочет отменить в Украине переход на летнее время
Зміни клімату: чому це важливо для кожного з нас?
Зміни клімату: чому це важливо для кожного з нас?
Средняя розничная цена автогаза на украинских АЗС подскочила до 12,20 грн
Средняя розничная цена автогаза на украинских АЗС подскочила до 12,20 грн
Загрузка...
Новое видео
Как Василий Хмельницкий выбирает бизнес-партнеров

Новости дня

  1. Киев в оранжевой зоне, Сумы — в красной: в Украине вводят новое карантинное зонирование

  2. В Киеве на Оболони начали строить новый мост (ФОТО)

  3. "Арселор Миттал" в Кривом Роге начал строить фабрику окомкования взамен двух аглоцехов

  4. Азербайджан уничтожил линию соприкосновения в Нагорном Карабахе — Алиев

  5. Глава Минцифры предлагает всем желающим взломать приложение "Дія"

Ивент
Как можно было "предвидеть" пандемию и обезопасить свою цепь поставок 
Как можно было "предвидеть" пандемию и обезопасить свою цепь поставок 
Спикеры международной онлайн-конференции "Эффективные закупки и поставки 2020. Новая реальность", которая состоится 20-22 октября 2020 года, выразили практически единогласное мнение: пандемию можно было встретить во всеоружии
Загрузка...