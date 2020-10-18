"Укрзализныця" прекращает продажу билетов из девяти городов

По решению Государственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям "Укрзализныця" прекращает продажу билетов с отдельных железнодорожных станций.

Как сообщает пресс-служба ЖД-перевозчика, с 00:01 19 октября будет закрыта продажа билетов с железнодорожных станций "Ивано-Франковск", "Дубно" (Ровенская область), "Здолбунов" (Ровенская область), "Тернополь", "Хмельницкий", "Славута-1" (Хмельницкая область), "Волочиск" (Хмельницкая область), "Дунаевцы" (Хмельницкая область), "имени Тараса Шевченко" (город Смела, Черкасская область) на следующие поезда:

Подпишитесь на канал DELO.UA

Станция "Ивано-Франковск":

- № 1/2 Константиновка — Ивано-Франковск;

- № 7/8 Киев — Черновцы;

- № 15/16 Харьков — Рахов;

- № 43/44 Ивано-Франковск — Киев;

- № 136/135 Одесса — Черновцы;

- № 217/218 Киев — Рахов;

- № 702/701 Львов — Черновцы;

- № 749/750 Киев — Ивано-Франковск.

Станция "Дубно":

- № 45/46 Ужгород — Лисичанск;

- № 743/744 Дарница — Львов.

Станция "Здолбунов":

- № 88/87 Ковель — Новоалексеевка;

- № 98/97 Ковель — Киев;

- № 122/121 Николаев — Киев.

Станция "Тернополь":

- № 12/11 Львов — Одесса,

- № 21/22 Харьков — Трускавец;

- № 41/42 Днепр — Трускавец;

- № 49/50 Киев — Трускавец;

- № 81/82 Киев — Ужгород;

- № 86/85 Львов — Новоалексеевка;

- № 108/107 Одесса — Ужгород;

- № 110/109 Львов — Херсон;

- № 136/135 Одесса — Черновцы;

- № 715/716 Киев — Львов.

Станция "Хмельницкий":

- № 12/11 Львов — Одесса,

- № 21/22 Харьков — Трускавец;

- № 41/42 Днепр — Трускавец;

- № 49/50 Киев — Трускавец;

- № 81/82 Киев — Ужгород;

- № 86/85 Львов — Новоалексеевка;

- № 108/107 Одесса — Ужгород;

- № 110/109 Львов — Херсон;

- № 118/117 Черновцы — Киев;

- № 136/135 Одесса — Черновцы;

- № 715/716 Киев — Львов;

- № 769/770 Киев — Каменец-Подольский;

- № 772/771 Хмельницкий — Киев.

Станция "Славута-1":

- № 43/44 Ивано-Франковск — Киев;

- № 45/46 Ужгород — Лисичанск;

- № 88/87 Ковель — Новоалексеевка;

- № 98/97 Ковель — Киев;

- № 122/121 Николаев — Киев.

Станция "Волочиск":

- № 108/107 Одесса — Ужгород;

- № 110/109 Львов — Херсон;

- № 136/135 Одесса — Черновцы.

Станция "Дунаевцы":

- № 118/117 Черновцы — Киев;

- № 769/770 Киев — Каменец-Подольский;

Станция "имени Тараса Шевченко":

- № 12/11 Киев — Новоалексеевка;

- № 41/42 Днепр — Трускавец;

- № 72/71 Запорожье — Киев;

- НР 76/75 Кривой Рог — Киев;

- НР 84/83 Мариуполь — Киев;

- № 86/85 Львов — Новоалексеевка;

- № 88/87 Ковель — Новоалексеевка;

- НР 102/101 Киев — Херсон;

- № 110/109 Львов — Херсон;

- НР 116/115 Киев — Бердянск;

- № 122/121 Николаев — Киев;

- НР 136/135 Киев — Покровск;

- НР 732/731 Киев — Запорожье;

- НР 734/733 Киев — Покровск;

- НР 782/781 Черкассы — Киев.

До урегулирования ситуации эти поезда проследуют через указанные станции без посадки пассажиров. Высадка будет проводиться в установленном порядке.

В случае отказа пассажира от поездки до отправления поезда и не позднее одного часа после его отправления со станции, указанной в проездном документе, возврат платежей за такие проездные документы проводится в полном объеме пунктами продажи или через электронные каналы связи в "личном кабинете пользователя".

Ранее сообщалось, что "Укрзализныця", согласно постановлению Кабинета министров Украины №641 и решений областных региональных комиссий по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, с 3 августа временно отменяет остановку ряда поездов дальнего следования в Луцке и Тернополе в связи с усилением карантинных мероприятий, вызванных пандемией коронавируса.

Однако вскоре "Укрзализныця" возобновила остановку поездов в Луцке и Тернополе, после того, как города исключили из "красной зоны" карантина.

Кроме того, УЗ возобновила движение еще 14 пригородных поездов по территории обслуживания Южной, Одесской и Донецкой железных дорог.