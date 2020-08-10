"Укрзализныця" возобновляет курсирование поездов в Ивано-Франковск и Черновцы

"Укрзализныця" с 13 августа возобновляет курсирование поездов в Ивано-Франковск и Черновцы.

В частности, УЗ назначила 2 дополнительных поезда дальнего следования, сообщает пресс-служба железнодорожного предприятия.

В частности, поезд №43/44 Ивано-Франковск — Киев отправится из Ивано-Франковска 15 августа и будет курсировать через день по нечетным датам. В свою очередь, из столицы будет курсировать через день, начиная с 16 августа, по четным датам.

Поезд №118/117 Черновцы — Киев возобновит железнодорожное сообщение из Черновцов 13 августа и будет курсировать по вторникам, четвергам и воскресеньям. Из Киева поезд отправится 14 августа и будет курсировать по понедельникам, средам и пятницам.

Как информировали в УЗ, билеты на эти поезда появятся в продаже в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что "Укрзализныця", согласно постановлению Кабинета министров Украины №641 и решений областных региональных комиссий по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, с 3 августа временно отменяет остановку ряда поездов дальнего следования в Луцке и Тернополе в связи с усилением карантинных мероприятий, вызванных пандемией коронавируса.

Однако вскоре "Укрзализныця" возобновила остановку поездов в Луцке и Тернополе, после того, как города исключили из "красной зоны" карантина.

Кроме того, УЗ возобновила движение еще 14 пригородных поездов по территории обслуживания Южной, Одесской и Донецкой железных дорог.