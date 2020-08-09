"Укрзализныця" восстановила движение 14 пригородных поездов

АО "Укрзализныця" восстанавливает курсирование 14 пригородных поездов по территории обслуживания Южной, Одесской и Донецкой железных дорог, передает ЦТС.

Как информирует издание, по региональному филиалу "Южная железная дорога" с 7 августа возобновляют курсирование ежедневные пригородные поезда: №6677 Харьков-Пассажирский — Зачепиловка (18:40 — 21:44), №6678 Зачепиловка — Харьков-Пассажирский (06:09 — 09:29).

По региональному филиалу "Одесская железная дорога" с 7 августа возобновляют курсирование пригородные поезда: №6632 Гайворон — Винница (00:58 — 06:25 по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям); №6631 Винница — Гайворон (18:20-23:47 по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям).

А с 10 августа возобновляют курсирование ежедневные поезда: №6704 Херсон — Снигиревка (20:20 — 21:25), №6703 Снигиревка — Херсон (22:30-23:50).

По региональному филиалу "Донецкая железная дорога" с 10 августа возобновляют курсирование ежедневные пригородные поезда: №6502 Попасная — Северск (03:44 — 05:24), №6501 Северск — Попасная (06:40 — 08:20), №6504 Попасная — Северск (13:00 — 14:40), №6503 Северск — Попасная (15:40 — 17:20), №6955 Волноваха — Камыш-Заря (07:22 — 09:54), №6956 Камыш-Заря — Волноваха (12:48 — 15:24), №6957 Волноваха — Камыш-Заря (18:54 — 21:11), №6958 Камыш-Заря — Волноваха (02:50 — 05:10).

Напомним, ранее сообщалось, что "Укрзализныця", согласно постановлению Кабинета министров Украины №641 и решений областных региональных комиссий по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, с 3 августа временно отменяет остановку ряда поездов дальнего следования в Луцке и Тернополе в связи с усилением карантинных мероприятий, вызванных пандемией коронавируса.