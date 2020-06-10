Транспорт 50 минут назад

"Укрзализныця" возобновляет движение Kyiv Boryspil Express

На первом этапе будет частично восстановлено курсирование экспресса, но с увеличением количества авиарейсов компания будет увеличивать периодичность

Фото: Укрзализныця Фото: Укрзализныця
Фото: Укрзализныця

АО "Укрзализныця" после возобновления международного авиасообщения с 15 июня планирует восстановить работу Kyiv Boryspil Express с остановкой на железнодорожной станции "Выдубичи".

Об этом на своей странице в Facebook сообщил исполняющий обязанности главы правления компании Иван Юрык.

Подпишитесь на канал DELO.UA

По его словам, на первом этапе будет частично восстановлено курсирование экспресса, но с увеличением количества авиарейсов компания будет увеличивать периодичность.

"Теперь официально и с учетом пожеланий пассажиров: отныне Kyiv Boryspil Express делать остановку на платформе "Выдубичи". Мы создали там обещанный транспортный хаб. Объединили в единую логистическую цепь сразу несколько видов транспорта: железнодорожный, автобусный, авиатранспорт и метрополитен. Такая синхронизация позволит киевлянам и гостям столицы максимально комфортно путешествовать.

Читайте также:
В Украине возобновили межобластные автомобильные и ЖД-перевозки

"По экспрессу в Международный аэропорт "Борисполь" — на первом этапе мы частично восстанавливаем его следования с 15 июня, а с увеличением количества авиарейсов будем увеличивать и количество рейсов экспресса в сутки", – написал Юрик.

Напомним, с 23 мая в столице возобновил работу наземный общественный транспорт, а с 25 мая в обычном режиме возобновил работу киевский метрополитен. 

Киевская городская электричка, которая прекратила курсировать 17 марта из-за карантина, так  и не начнет свою работу 1 июня, как обещали ранее столичные власти.

В коммунальном предприятии "Киевпастранс" сообщили, что задержка связана с ремонтом электропоездов. 

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

"УЗ": закупка крупной партии колес и бандажей обеспечит потребность до 2022 года
"УЗ": закупка крупной партии колес и бандажей обеспечит потребность до 2022 года
"Укрзализныця" вернула пассажирам за неиспользованные билеты около 130 млн грн
"Укрзализныця" вернула пассажирам за неиспользованные билеты около 130 млн грн
В Украине планируют ввести платный проезд для фур — Мининфраструктуры
В Украине планируют ввести платный проезд для фур — Мининфраструктуры
Загрузка...
Новое видео
Как кризис повлияет на инвестирование — Андрей Комаровский, Sector X / DeloUA

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. В ПриватБанке уточнили, какой будет комиссия при обналичивании денег в кассах магазинов

  3. Конец карантина: что изменится в правилах авиаперелетов после открытия границ

  4. Венедиктова может помочь Головачу вернуть 130 млн грн ущерба по сделке со следствием — СМИ

  5. Рынок труда восстанавливается после карантина — растет количество вакансий

Загрузка...