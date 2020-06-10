"Укрзализныця" возобновляет движение Kyiv Boryspil Express

АО "Укрзализныця" после возобновления международного авиасообщения с 15 июня планирует восстановить работу Kyiv Boryspil Express с остановкой на железнодорожной станции "Выдубичи".

Об этом на своей странице в Facebook сообщил исполняющий обязанности главы правления компании Иван Юрык.

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По его словам, на первом этапе будет частично восстановлено курсирование экспресса, но с увеличением количества авиарейсов компания будет увеличивать периодичность.

"Теперь официально и с учетом пожеланий пассажиров: отныне Kyiv Boryspil Express делать остановку на платформе "Выдубичи". Мы создали там обещанный транспортный хаб. Объединили в единую логистическую цепь сразу несколько видов транспорта: железнодорожный, автобусный, авиатранспорт и метрополитен. Такая синхронизация позволит киевлянам и гостям столицы максимально комфортно путешествовать.

"По экспрессу в Международный аэропорт "Борисполь" — на первом этапе мы частично восстанавливаем его следования с 15 июня, а с увеличением количества авиарейсов будем увеличивать и количество рейсов экспресса в сутки", – написал Юрик.

Напомним, с 23 мая в столице возобновил работу наземный общественный транспорт, а с 25 мая в обычном режиме возобновил работу киевский метрополитен.

Киевская городская электричка, которая прекратила курсировать 17 марта из-за карантина, так и не начнет свою работу 1 июня, как обещали ранее столичные власти.

В коммунальном предприятии "Киевпастранс" сообщили, что задержка связана с ремонтом электропоездов.