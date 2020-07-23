"Укрзализныця" возобновила питание в скоростных поездах

АО "Укрзализныця" (УЗ) возобновила услуги питания в скоростных поездах и начала реализацию кондитерских изделий, воды и других холодных напитков в поездах дальнего следования.

Как сообщает пресс-служба перевозчика, во время путешествия скоростными поездами Интерсити + и Интерсити пассажиры могут приобрести не только питьевую воду, холодные напитки, но и продукты питания в индивидуальной упаковке и готовые блюда, которые предварительно расфасованные в плотно закрытую тару и не требуют нагрева.

При этом, пассажиры должны соблюдать следующие правила: безопасная дистанция и пребывания в вагоне-буфете не более двух человек.

Разносная торговля с мобильного тележки представителями кейтеринговой компании и доставка заказа из вагона-буфета на место пока не осуществляются.

Реализация продуктов питания в скоростных поездах осуществляется на основании агентского договора с ООО "Вог Кафе".

В поездах дальнего следования пассажиры могут приобрести холодные напитки и кондитерские изделия.

Реализация продуктов питания в пассажирских поездах стало возможным благодаря Постановлению Министерства здравоохранения № 39 от 03.07.2020 "О внесении изменений в Временных рекомендаций по организации противоэпидемических мероприятий при организации железнодорожных перевозок в период карантина в связи с распространением коронавирусной болезни (Covid-19)".

Ранее УЗ восстановила работу 41 пригородного поезда.

Напомним, в "Укрзализныци" планируют полностью возобновить пассажирское сообщение уже в августе.