"Укрзализныця" хочет установить квоты на импорт иностранных грузовых вагонов

АО "Укрзализниця" планирует установить квоты на импорт иностранных грузовых вагонов в рамках государственной программы обновления парка грузовых вагонов на 2021-2025 годы.

Об этом сообщает пресс-служба железнодорожной компании.

Указано, что основная цель программы — улучшение технического состояния эксплуатируемых в Украине вагонов и поддержка отечественных производителей подвижного состава.

В рамках программы также планируется ввести запрет на загрузку на станциях Украины вагонов, принадлежащих нерезидентам.

"Реализация программы позволит защитить отечественный рынок от экспансии, когда в Украину тысячами завозятся старые грузовые вагоны. Больше всего таких вагонов завозится из России. Они имеют не самое лучшее состояние, что угрожает безопасности движения, а иногда приводит к схождению вагонов с рельсов. Такая ситуация мешает развитию отечественной вагоностроительной отрасли", — пояснил исполняющий обязанности председателя правления УЗ Иван Юрик.

По его словам, в рамках программы будет рассчитан необходимый парк вагонов по каждому типу обеспечения перевозок прогнозируемых объемов грузов. Это, как предполагается, позволит избежать одновременного существующего профицита одного типа вагонов и катастрофического дефицита другого.

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"Должен быть баланс, который будет полностью удовлетворять потребности бизнеса в грузоперевозках по железной дороге. Технические требования к процедуре продления срока службы грузовых вагонов будут усилены. Вагоны должны будут выходить на пути только в надлежащем состоянии", — подчеркнул Юрик.

Как отмечается, "Укрзализныця" планирует до конца 2020 года утвердить программу обновления парка грузовых вагонов.

Напомним, с 21 июня "Укрзализниця" ужесточила запрет на въезд иностранных порожних вагонов. Планировалось, что запрет будет действовать, пока объемы перевозок в Украине не начнут расти и не понадобится дополнительный пустой подвижной состав из других стран.

1 июля АО "Укрзализныця" ввела в действие новый договор о предоставлении услуг по организации перевозок грузов железнодорожным транспортом.