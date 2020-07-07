Инвесторы требуют от Криклия остановить ввоз изношенных вагонов из России

Министерство инфраструктуры должно вмешаться в ситуацию, которая сложилась с ввозом бывших в употреблении железнодорожных вагонов из России и продлением их сроков эксплуатации, запретив такой ввоз и выпуск таких вагонов на колею. Соответствующее обращение к министру Владиславу Криклию опубликовал на своей странице в Facebook глава комитета по вопросам инфраструктуры Федерации работодателей Украины, учредитель "Первой логистической компании" Максим Шкиль.

Он также опубликовал телеграмму, согласно которой "Укрзализныця" 3 июля 2020 года разрешила ввоз 539 вагонов-зерновозов с продленным сроком эксплуатации из России несмотря на наличие запрета Кабмина, датированного еще 2015 годом. По словам Шкиля, большинство ввозимых вагонов 1980-х годов выпуска, что делает их фактически металлоломом.

"В Украине есть профицит вагонов, что привело к падению ставок перевозки грузов и экономического кризиса в области железнодорожных перевозок и области вагоностроения. "Укрзализныця" не списывает вагоны, по которым истек срок эксплуатации, а постоянно продлевает срок их службы, что не соответствует мировой практике и является экономически необоснованным. Также "Укрзализныця" разрешает ввоз и эксплуатацию на территории Украины вагонов из РФ, которые, учитывая годы производства (преимущественно 1980-е) является металлоломом", — написал Шкиль.

По его словам, в результате таких действий "Укрзализныця" и Мининфраструктуры остановилась работа украинских производителей вагонов, растет безработица, сворачиваются инвестиции в новый подвижной состав, в дальнейшем это повлияет на падение ВВП.

"Общий размер инвестиций частных перевозчиков в новый подвижной состав на территории Украины в течение 2017-2019 годов составляет более $500 млн. В частности, только я, как владелец "Первой логистической компании", инвестировал в приобретение собственного нового подвижного состава более $30 млн. Падение ставок перевозок создает огромные экономические трудности для национальных и международных операторов. Инвесторы не имеют возможности обслуживать свои долговые обязательства, не говоря уже об инвестициях в приобретение новых вагонов и расширение парка", — написал он.

Шкиль отметил, что инициировал встречу с министром и и. о. главы "Укрзализныци" Иваном Юриком для обсуждения проблемы избыточного подвижного состава вместе с другими участниками рынка. На встрече было предложено запретить продлевать срок службы старых вагонов, запретить выпуск на колею вагонов с продленным сроком службы, запретить ввоз вагонов с продленным сроком службы или срок службы которых закончился с территории сопредельных государств.

"Министр инфраструктуры лично пообещал, что вопросы будут срочно проработаны, будут приняты меры по защите прав национальных производителей и инвесторов, которые будут даны соответствующие поручения для решения существующей проблемы, он приложит максимальные усилия для решения существующих проблем отрасли. Но есть ли результат? Ответ — нет. Мы получили только обещания, сегодня снова завозятся российские вагоны с истекшим сроком службы и снова этим вагонам разрешено продлевать срок эксплуатации", — добавил Шкиль.

В посте он обратился к министру Криклию, который обещал защищать права инвесторов и производителей и быть "инвестиционной няней": "В чьих интересах осуществляется продолжение ввоза российского металлолома на территорию Украины? Почему интересы российских компаний, которым предоставлено разрешение на ввоз вагонов, поставлены украинским министром и менеджментом "УЗ" выше интересов украинских и международных инвесторов и национальных производителей?"

Он призвал министерство и ""Укрзализныцю" "прекратить уничтожать украинский бизнес, национальных производителей, логистические компании". Шкиль также сообщил, что соответствующие обращения готовятся на имя президента и премьер-министра с просьбой срочного вмешательства в ситуацию.