"Укрзализныця" открыла в Харькове первый центр управления движением (ФОТО)

12 декабря "Укрзализныця" запустила в Харькове первый современный центр управления движением, работа которого построена на основе европейских практик.

Как сообщает пресс-служба УЗ, новый центр уже объединил функцию управления движением Южной и Донецкой железных дорог. В частности, в региональный центр управления движением ЮЖД переключена оперативно-технологическая связь станций и энергодиспетчерских участков Донецкой железной дороги.

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"С сегодняшнего дня (12 декабря — Delo.ua) фактически введено полноценное функционирование укрупненного регионального центра управления движением Южной железной дороги. В течение полугода планируем перевести на указанный центр управления движением Приднепровской железной дороги", — рассказал директор Департамента управления движением АО "Укрзализныця" Александр Ткаченко.

По его словам, укрупнение центров управления движением поездов позволит устранить дублирование функций управления движением между региональными филиалами.

"Кроме того, за счет концентрации диспетчерского аппарата нескольких филиалов в одном региональном центре управления движением будут повышены оперативность и согласования при планировании поездной работы, скорость приема управленческих решений и оперативность устранения системных недостатков", — добавил Ткаченко.

Далее в планах, по словам руководителя Департамента управления движением, является создание аналогичного центра в Киеве, который объединит управление движением на Юго-Западной, Львовской и Одесской железной дороги.

Ранее председатель правления УЗ Владимир Жмак заявлял, что к концу следующего года компания планирует завершить переподчинение подразделений и выделить четыре вертикали будущего холдинга АО "Укрзализныця".

Напомним, осенью Служба безопасности Украины разоблачила должностных лиц АО "Укрзализныця" на закупке некачественных элементов для путей.

Сотрудники СБУ установили, что государственному стратегическому предприятию нанесен ущерб в размере 11,8 млн грн.