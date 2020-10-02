"Укрзализныце" нанесли многомиллионный ущерб из-за поставок некачественных элементов путей

Служба безопасности Украины разоблачила должностных лиц АО "Укрзализныця" на закупке некачественных элементов для путей.

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Как сообщает пресс-центр СБУ, в 2018 году коммерсанты при содействии должностных лиц АО "Укрзализныця" организовали противоправный механизм поставки некачественных элементов верхнего строения пути производства АО "Днепропетровский стрелочный завод".

Дельцы успели поставить продукции на почти 15 млн грн. Эксплуатация этих элементов также создавала угрозу стабильному функционированию объектов критической инфраструктуры железнодорожной отрасли.

СБУ инициировала ряд экспертиз, которые подтвердили несоответствующее качество продукции заявленным требованиям и установили, что государственному стратегическому предприятию нанесен ущерб в размере 11,8 млн грн.

Для локализации потенциальных негативных последствий почти на треть некачественной продукции судом наложен арест.

Сотрудники спецслужбы также установили, что в течение 2020 года, пока продолжались экспертизы, чиновники "Укрзализныци" пытались снова закупить некачественную продукцию.

Благодаря информированию СБУ руководством АО "Укрзализныця" противоправный механизм был заблокирован.

В рамках уголовного производства под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора в Киеве и Днепре правоохранители проводят ряд обысков.

Сейчас причастным к противоправной деятельности фигурантам, в том числе, бывшему заместителю одного из департаментов АО "Укрзализныця" и двум руководителям коммерческих структур прокурорами Офиса Генерального прокурора сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных части 5 статьи 191 и части 2 статьи 367 УК Украины.

Напомним, в конце сентября Служба безопасности Украины разоблачила отдельных руководителей АО "Укрзализныця" на организации коррупционной схемы при контейнерных перевозках.

Оперативники спецслужбы установили, что должностные лица искусственно создали для одного из филиалов "Укрзализныци" заведомо невыгодные условия для курсирования регулярных контейнерных поездов.