СБУ и Нацполиция обыскивают офисы "Укрзализныци" (ФОТО)

Служба безопасности Украины задокументировала коррупционную схему при закупке товарно-материальных ценностей для ремонта пассажирского подвижного состава АО "Укрзализныця".

Как сообщает пресс-центр СБУ, схема была организована менеджментом филиала "Пассажирская компания" УЗ через аффилированные коммерческие структуры, в том числе, с признаками фиктивности.

В течение 2019 — 2020 годов филиал выделил свыше 60 млн грн для закупки товарно-материальных ценностей для ремонта пассажирского подвижного состава, а победителями тендерных торгов стали подконтрольные организаторам структуры.

Инициированная СБУ экспертиза показала безосновательное завышение стоимости продукции, которое нанесло ущерб государству на сумму почти 12 млн грн.

Сейчас СБУ совместно с Нацполицией проводят в Киеве и Виннице ряд обысков в служебных помещениях АО "Укрзализныця" и офисах коммерческих структур.

В рамках уголовного производства по части 5 статьи 191 Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия.

Операция по разоблачению сделки проводилась Главным управлением контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности СБ Украины и Управлением СБУ в Винницкой области совместно с ГУ ЧП в Винницкой области под процессуальным руководством прокуратуры Винницкой области.

Филиал "Пассажирская компания" — это структурное подразделение АО "Укрзализныця", отвечающее за перевозки пассажиров, продажу билетов, содержание, эксплуатацию, модернизацию депо, вагонов и их "начинки" — от наволочек до электронных табло.

Также в сфере ответственности филиала — железнодорожные вокзалы, станции, депо, ремонтные заводы — всего около 45 отдельных структур.

"Пассажирская компания" неоднократно становилась фигурантом публикаций в специализированных СМИ о нарушениях при проведении тендерных закупок товаров и услуг по завышенным ценам.

В частности, "Укрзализныця" переплатила за видеонадзор за вагонами, заказывала приближенным компаниям ремонты колесных пар, вагономойные и покрасочные камеры уходили фигурантам уголовных производств и фирмам.