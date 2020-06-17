Транспорт 6 минут назад

"Укрзализныця" закупила некачественные и краденные запчасти на 100 млн грн — СБУ (ФОТО)

Эксплуатация такого оборудования на подвижном составе УЗ приводила к системному выходу его из строя, возникновениям ЧП и срывам перевозок

Некачественные запчасти в УЗ. Фото: СБУ Некачественные запчасти в УЗ. Фото: СБУ
Некачественные запчасти в УЗ. Фото: СБУ

"Укрзализныця" закупила некачественных запчастей на 100 млн грн, что создавало угрозы стабильному функционированию железнодорожных перевозок.

В структурных подразделениях УЗ и коммерческих структурах в 5 регионах Украины проходят обыски, сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.

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"Сделку организовали представители коммерческих структур при "поддержке" должностных лиц руководящего состава "Укрзализныци". Из-за высокого уровня износа подвижного состава и недостатка денег на обновление основных средств, злоумышленники наладили поставки запчастей и оборудования ненадлежащего качества", — говорится в сообщении.

Так, продукция не отвечала установленным характеристикам, имела признаки использования.

"Часть запчастей, по версии следствия, изготовлена кустарным способом, часть — похищена из отечественных предприятий железнодорожной отрасли", — добавили в СБУ.

Также в спецслужбе заявили, что, согласно выводам экспертов, эксплуатация такого оборудования на подвижном составе УЗ приводила к системному выходу его из строя, возникновениям чрезвычайных происшествий и срывам перевозок.

"Злоумышленники успели поставить "Укрзализныце" некачественной продукции более чем на 100 млн грн. Значительная часть присваивалась фигурантами через фирмы с признаками фиктивности", — доложили в СБУ.

Напомним, по итогам проверки, которую проводила Государственная аудиторская служба, на "Укрзализныце" и ее филиалах выявили нарушений на 11,8 млрд грн, которые государственная компания допустила в период с 1 января 2018 года по 30 сентября 2019 года.

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